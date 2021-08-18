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    • 18.08.2021 11:10
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    Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı'nda

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Aşı olmayana kısıtlama geldi mi? PCR testi zorunlu mu olacak? 2 doz aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamada.

    Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Gözler o saate çevrildi

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bilim Kurulu toplantısı ve yeni kararlar merakla bekleniyor.

    AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?
    Sağlık Bakanı Koca, "Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir" açıklamasında bulunmuştu. Sağlık Bakanlığı, özellikle aşı olmayan veli ve öğretmenin kalmamasını istiyor. Bugün yapılacak olan toplantıda bu kararlar da ele alınacak.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?
    6 Eylül'de okulların açılması planlanıyor. Hangi kurallar çerçevesinde öğrenciler okullarına dönecek? Buna ilişkin de Bilim Kurulu bir değerlendirme yapacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşı konusunda istenilen seviyeye ulaşılmadı. Bu konuda nasıl teşvik yolu izlenecek yine toplantıda verilecek kararlar içerisinde yer alıyor.


    17 AĞUSTOS TABLOSU
    17 Ağustos'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. Aşılama haritasında; Çorum, Ardahan ve Mersin mavi kategoriye geçen iller arasında yer aldı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız." ifadelerini kullandı.

    BİLİM KURULU KARARLARI
    11 Ağustos günü yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

    ''Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir.

        Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir.

        İnaktif aşı olan vatandaşlarımızda en yüksek koruma seviyesi 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi ise iki doz inaktif aşı olup 3. Doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda.

        Bilim Kurulumuz uygulanabilir kuralları belirledi. Bu çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulumuzla istişare ederek sizlerle paylaşacağız. İlgili kurumlarımız, bakanlıklarımız tam bir koordinasyon halinde çalışacak ve okullarda öğrencilerimizi bekleyeceğiz.''

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