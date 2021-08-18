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    • 18.08.2021 11:58
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    Aşure günü mesajları! 2021 kısa, uzun, anlamlı, en güzel, dualı, hadisli Aşure günü resimli mesajları!

    Aşure günü mesajları, vatandaşların gün içerisinde en çok araştırdığı konulardan birisi oldu. Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen ve İslam alemi için son derece önemli olan Aşure günü bugün başladı. İslamiyette peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü idrak ediliyor. Vatandaşlar sevdiklerine göndermek en güzel mesajları araştırıyor. İşte 2021 kısa, uzun, anlamlı, en güzel, dualı, hadisli Aşure günü resimli mesajları!

    Aşure günü resimli mesajları!

    Müslümanlar için büyük önem arz eden Aşure günü bugün idrak edilmeye başlandı. İslam alemi için son derece önemli olan Aşure günü Muharrem ayının 10'uncu gününe denk geliyor. Sevdiklerine, tanıdıklarına, ailesine ve dostlarına Aşure günü mesajları gönderecek olan vatandaşlar detayları araştırıyor. 2021 kısa, uzun, anlamlı, en güzel, dualı, hadisli Aşure günü resimli mesajlarını yazımızda detaylı bir şekilde derledik. İşte Aşure günü mesajları

    AŞURE GÜNÜ MESAJLARI!

    Muharrem bolluk bereket ayı hoş geldin. Ülkemin topraklarına denizlerine bolluk bereket gelsin. Evlerimize işlerimize gönüllerimize huzur mutluluk gelsin inşallah.

    Allah, Aşure gününde Peygamberlerine ikramda bulunduğu gibi bize de ikram edip nimetlerini ihsan eylesin. Tevbelerini kabul ettiği gibi bizim de tevbemizi kabul eylesin.

    İşte Aşure günü resimli mesajları;

    Aşure başlı başına insanlığa mesajdır. Farklılıkların bir tencerede birleştiğinde nasıl lezzetli, bereketli bir ağız tadı olduğunu paylaşmanın mutluluğunu anlatır bana. Hayatı kolaylaştıran birliğimiz daim, bereketimiz çok olsun.

    Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

    Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

    Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

    Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duâsıyla aşure günümüz mübarek olsun.

        "Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Hâdis-i Şerif-Et-Tergîb vet-Terhîb) Aşure gününüz mübarek olsun.

        Allah'ü Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

        Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun.

        Aşurede içe katılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

        - Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Aşre gününüz kutlu ve mutlu olsun…

        Aşure günü hürmetine, Ey Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Aşure gününüz Kutlu olsun…

        Kardeşlik ve beraberlik içinde yaşarsak bu şemsiyenin altı hepimize yeter…. Aşure Gününüz kutlu olsun.

            Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

            Bugün Muharrem ayının 10'u. En tatlı, en güzel, manevi anlamı en güzel gün...

            Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Tuttuğunuz oruçlar dağıttınız aşlar kabul ve Aşure gününüz hayrolsun…

            Akıllı ol ey nefsim Ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah'a dön. Aşüre günümüz mübarek olsun.

            Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

            Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

            Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

            Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.
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            Haberler Güncel Aşure günü mesajları! 2021 kısa, uzun, anlamlı, en güzel, dualı, hadisli Aşure günü resimli mesajları!
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