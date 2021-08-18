Aşure günü mesajları! 2021 kısa, uzun, anlamlı, en güzel, dualı, hadisli Aşure günü resimli mesajları!

Müslümanlar için büyük önem arz eden Aşure günü bugün idrak edilmeye başlandı. İslam alemi için son derece önemli olan Aşure günü Muharrem ayının 10'uncu gününe denk geliyor. Sevdiklerine, tanıdıklarına, ailesine ve dostlarına Aşure günü mesajları gönderecek olan vatandaşlar detayları araştırıyor. 2021 kısa, uzun, anlamlı, en güzel, dualı, hadisli Aşure günü resimli mesajlarını yazımızda detaylı bir şekilde derledik. İşte Aşure günü mesajları

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI!

Muharrem bolluk bereket ayı hoş geldin. Ülkemin topraklarına denizlerine bolluk bereket gelsin. Evlerimize işlerimize gönüllerimize huzur mutluluk gelsin inşallah.

Allah, Aşure gününde Peygamberlerine ikramda bulunduğu gibi bize de ikram edip nimetlerini ihsan eylesin. Tevbelerini kabul ettiği gibi bizim de tevbemizi kabul eylesin.

İşte Aşure günü resimli mesajları;