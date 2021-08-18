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    • 18.08.2021 16:14
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    Aşure günü namazı nasıl kılınır? Aşure günü namazı kaç rekat? Diyanet Aşure günü kılınacak namazlar

    Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen Aşure gününde yapılacak olan ibadetler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aşure Günü İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu önemli günü ibadetle geçirecek olan vatandaşlar için merak edilen tüm bilgileri yazımızda derledik. Peki, Aşure günü namazı nasıl kılınır? Aşure günü namazı kaç rekat? Diyanet Aşure günü kılınacak namazlar nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

    Aşure günü namazı nasıl kılınır?

    Aşure Günü İslam alemi tarafından idrak edilmeye başlandı. Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure gününde yapılacak olan ibadetler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Aşure günü namazı nasıl kılınır? Aşure günü namazı kaç rekat? Diyanet Aşure günü kılınacak namazlar nelerdir? İşte merak edilenler...

    AŞURE GÜNÜNDE KILINACAK NAMAZ

    Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekât namaz kılınır. Her rekâtta 1 Fatiha ve 50 ihlas okunur.

    İşte Aşure günü namazı kılınışı;

    AŞURE GÜNÜ NAMAZI KILINIŞI

    Namazdan sonra şu salavat 100 defa okunur:

    "Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrahime ve Mûsâ ve Îsâ vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salevâtüllahi ve selâmühû aleyhim ecmaîn."

    Öğle ve ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas okunur. Namazdan sonra 70 istiğfar, 70 salavat, 70 defa da "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azim." denilir.

    AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

    Aşure Günü, 18 Ağustos Çarşamba günü başlayacak, Muharrem ayının son günü olan 7 Eylül 2021 tarihinde bitecek.

    AŞURE GÜNÜ GÜL SUYUNA 7 FATİHA OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

    İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okunuyor.

    Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur.(Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, el Evradüd-daime,sh-93)

        AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

        Aşure Günü'ne özel yapılması gereken bir takım ibadetler ve hareketler vardır.

        1- Aşure günü oruç tutmak sünnettir.

        Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!

        2- Sıla-i rahim yapmalı

        Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

        3- İlim öğrenmeli!

        Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

        4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

        5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

        6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

        7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

        [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.

        8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

            9- Dua Okunmalı, 10 defa şu dua okunur

            ''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

            10- Namaz Kılınmalı

            Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır.

            Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
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