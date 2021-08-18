Aşure Günü İslam alemi tarafından idrak edilmeye başlandı. Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure gününde yapılacak olan ibadetler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Aşure günü namazı nasıl kılınır? Aşure günü namazı kaç rekat? Diyanet Aşure günü kılınacak namazlar nelerdir? İşte merak edilenler...
AŞURE GÜNÜNDE KILINACAK NAMAZ
Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekât namaz kılınır. Her rekâtta 1 Fatiha ve 50 ihlas okunur.
İşte Aşure günü namazı kılınışı;
AŞURE GÜNÜ NAMAZI KILINIŞI
Namazdan sonra şu salavat 100 defa okunur:
"Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrahime ve Mûsâ ve Îsâ vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salevâtüllahi ve selâmühû aleyhim ecmaîn."
Öğle ve ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas okunur. Namazdan sonra 70 istiğfar, 70 salavat, 70 defa da "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azim." denilir.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
Aşure Günü, 18 Ağustos Çarşamba günü başlayacak, Muharrem ayının son günü olan 7 Eylül 2021 tarihinde bitecek.
AŞURE GÜNÜ GÜL SUYUNA 7 FATİHA OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?
İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okunuyor.
Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur.(Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, el Evradüd-daime,sh-93)