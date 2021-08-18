Son dakika! Başkan Erdoğan, Etiyopya Başbakanı'nı resmi törenle karşıladı

Başbakan Ahmed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Ahmed, merdivenlerde Türkiye ve Etiyopya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.