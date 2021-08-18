Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.08.2021 11:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.08.2021 16:50
    ABONE OL

    İBB'nin hayvan barınağında vahşet: Toplu mezarda onlarca kedi ve köpek ölüsü bulundu! Suçüstü yakalandılar

    Son dakika haberi... İstanbul Tepeören’de kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, duydukları kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. İBB’ye bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, çürümeye bırakılmış onlarca kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü. İş makineleri basın mensuplarını görünce alandan hızla uzaklaşarak kaçtı.

    İBB hayvan barınağında vahşet iddiası
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Tepeören'deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'ndaki skandal görüntülerin ardından toplu hayvan mezarını kapatan iş makineleri basın mensuplarını görünce alandan hızla uzaklaşarak kaçtı. İş makinelerinin kaçtığı o anlar drone ile havadan görüntülendi.



    İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'ndaki telef olmuş hayvan cesetlerinin görüntülerinin ardından basın mensuplar bakımevinin kapısına dayandı.

    İş makinelerinin telef olmuş hayvan cesetlerinin olduğu alanı kapadığını gören basın mensupları, alandan görüntü almaya başlayınca iş makineleri bulundukları alandan hızla uzaklaşarak kaçtı.

    Güvenlik görevlileri basın mensuplarını toplu hayvan mezarının bulunduğu alandan uzaklaştırmaya çalışırken alana gelen bakımevinin başhekimi Mevlüt Maytalman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    "BAZEN HAYVAN GÖMÜLERİMİZ GEÇ OLABİLİYOR"
    Basına açıklamalarda bulunan Tepeören Bakımevi Başkhekimi Mevlüt Maytalman, "Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde 39 ilçenin gömü hizmeti yapılmaktadır.



        Tüm ilçeler gömü hizmetine bizim birimimizden almaktadır. Normal şartlarda zaten bakanlığımızın da kararıyla ölen hayvan için çukurlar kazılır, çukura atılır ve sıkıştırılmış toprakla gömülür.

        Mevzuat da budur. Biz de günlük ölen hayvanları koyuyoruz çukurumuza, üstünü kapatıyoruz. Ama bazen biraz geç olabiliyor gömülerimiz. Bunun haricinde biz dışarıdan sadece ölmüş hayvan getirmiyoruz. Birkaç hafta kalmış, kurtlanmış hayvanları da getiriyoruz." dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’nun Afgan mülteciler yalanına Erdoğan’ndan sert cevap
        Haberler Güncel İBB'nin hayvan barınağında vahşet: Toplu mezarda onlarca kedi ve köpek ölüsü bulundu! Suçüstü yakalandılar
            SON DAKİKA