İBB'nin hayvan barınağında vahşet: Toplu mezarda onlarca kedi ve köpek ölüsü bulundu! Suçüstü yakalandılar

Mevzuat da budur. Biz de günlük ölen hayvanları koyuyoruz çukurumuza, üstünü kapatıyoruz. Ama bazen biraz geç olabiliyor gömülerimiz. Bunun haricinde biz dışarıdan sadece ölmüş hayvan getirmiyoruz. Birkaç hafta kalmış, kurtlanmış hayvanları da getiriyoruz." dedi.

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