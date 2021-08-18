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    • 18.08.2021 08:55
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    15 yaş üstü aşı iptal mi oldu? MHRS 15-16-17 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 10 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

    Sağlık Bakanlığı tarafından bu hafta aşı yaşının 15'e düştüğü ifade edilmiş ve randevular açılmıştı. Aşı hakkı tanınan 15-18 yaş arası gençler, aşı olmak için gittikleri sağlık kuruluşlarında randevularının iptal edildiğini öğrendi. Peki, 15 yaş üstü aşı iptal mi oldu? MHRS 15-16-17 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 10 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 10 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte merak edilenler...

    15 yaş üstü aşı iptal mi oldu?

    Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama devam ederken aşı yaşı 15 yaşa kaça düşürülmüştü. Böylece 18 yaşından 15 yaşına kadar tüm vatandaşlar aşı randevusu almış hastaneye gitmişti. Peki, 15 yaş üstü aşı iptal mi oldu? MHRS 15-16-17 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 10 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte bilgiler...

    15 YAŞ ÜSTÜ AŞI İPTAL Mİ OLDU?

    Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül'de açılması planlanan okulların yüz yüze eğitime devam edebilmesi için 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocukların yanı sıra 15 yaş üstüne de aşı hakkı tanındığını açıkladı. Ancak aşı randevusu alıp hastaneye giden gençlere, "Randevunuz iptal oldu. Yeniden almaya çalışın" çağrısı yapıldı.

    İşte son bilgiler;

    Yeniden randevu almaya çalışanların ise sistemde aşı hakkı olmadığı belirlendi. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu konuda sistemde yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. 15 yaş üstü gençlerin aşı haklarının önümüzdeki günlerde yeniden gündeme geleceği belirtiliyor.

    4'ÜNCÜ DOZ İÇİN BEYAN MI BELGE Mİ?

    Bu arada Sağlık Bakanlığı, yurtdışına çıkışta vize kolaylığı için iki doz Sinovac aşısı yaptırıp, hatırlatma dozu olarak BioNTech uygulanan tüm vatandaşlara 4'üncü doz aşı hakkı tanımıştı.

    Ancak yurtdışına çıkacak kişilerin beyana dayalı mı yoksa bir belge göstererek mi 4'üncü doz aşılarını yaptırabilecekleri henüz netleşmedi.

        TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

        Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 85 milyon 615 bin 834'e ulaştı.

        Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 17 Ağustos saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 44 milyon 759 bin 946, ikinci doz aşı sayısı 33 milyon 827 bin 667 oldu.

        Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı miktarı 85 milyon 615 bin 834'e yükseldi.

        18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,04, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 54,42 olarak kayda geçti.

        En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

        En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

        Sağlık Bakanlığınca "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre ise Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 636 oldu.

        Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşıyla bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız." ifadesini kullandı.

        Ardahan, Çorum ve Mersin'de ilk doz aşıyı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını da sosyal medya hesabından paylaşan Koca, düşük riskli il sayısının 31'e yükseldiğini bildirdi.

        Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65'in üzerine çıkan Şırnak'ın Kovid-19 Risk Haritası'ndaki renginin turuncudan sarıya döndüğünü de aktardı.

            TOPLAM YAPILAN DOZ SAYISINDA 85 MİLYON BUGÜN AŞILDI

            Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı bugün 85 milyonu geçti.

            Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 17 Ağustos saat 12.30 itibarıyla 44 milyon 546 bin 631 birinci doz, 33 milyon 585 bin 212 ikinci doz, 6 milyon 936 bin 43 üçüncü doz aşı uygulandı.

            Böylece toplam yapılan doz sayısı 85 milyon 67 bin 886 oldu.

            MARDİN'DE HASTANELERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI

            Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, kentteki hastanelerin yoğun bakımlarında doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını söyledi.

            Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte Kovid-19 vaka sayılarının hızla yükseldiğini belirterek, "Hastanemizin bazı servislerini tekrar Kovid-19'a çevirdik." bilgisini verdi.

            Ege Üniversitesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıldır ara verilen yüz yüze eğitim ve öğretimin 11 Ekim'de başlayacak olması nedeniyle gençler arasında aşılanmanın arttırılması için "Aşı Ol" kampanyası başlatıldı.

            Adıyaman'da 40 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
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            Haberler Güncel 15 yaş üstü aşı iptal mi oldu? MHRS 15-16-17 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 10 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
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