Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama devam ederken aşı yaşı 15 yaşa kaça düşürülmüştü. Böylece 18 yaşından 15 yaşına kadar tüm vatandaşlar aşı randevusu almış hastaneye gitmişti. Peki, 15 yaş üstü aşı iptal mi oldu? MHRS 15-16-17 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 10 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte bilgiler...

15 YAŞ ÜSTÜ AŞI İPTAL Mİ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül'de açılması planlanan okulların yüz yüze eğitime devam edebilmesi için 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocukların yanı sıra 15 yaş üstüne de aşı hakkı tanındığını açıkladı. Ancak aşı randevusu alıp hastaneye giden gençlere, "Randevunuz iptal oldu. Yeniden almaya çalışın" çağrısı yapıldı.

İşte son bilgiler;