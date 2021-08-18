15 yaş üzerine aşıda yeni düzenleme! Randevular iptal edildi

Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül'de açılması planlanan okulların yüz yüze eğitime devam edebilmesi için 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocukların yanı sıra 15 yaş üstüne de aşı hakkı tanındığını açıkladı. Ancak aşı randevusu alıp hastaneye giden gençlere, "Randevunuz iptal oldu. Yeniden almaya çalışın" çağrısı yapıldı.