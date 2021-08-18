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    • 18.08.2021 08:34
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    15 yaş üzerine aşıda yeni düzenleme! Randevular iptal edildi

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı hakkı tanınan 15-18 yaş arası gençler, aşı olmak için gittikleri sağlık kuruluşlarında randevularının iptal edildiğini öğrendi. Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını ve 15 yaş üstüne aşı hakkının tekrar gündeme geleceğini ifade etti.

    15 yaş üzerine aşıda yeni düzenleme! Randevular iptal...
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    Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül'de açılması planlanan okulların yüz yüze eğitime devam edebilmesi için 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocukların yanı sıra 15 yaş üstüne de aşı hakkı tanındığını açıkladı. Ancak aşı randevusu alıp hastaneye giden gençlere, "Randevunuz iptal oldu. Yeniden almaya çalışın" çağrısı yapıldı.

    Yeniden randevu almaya çalışanların ise sistemde aşı hakkı olmadığı belirlendi. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu konuda sistemde yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. 15 yaş üstü gençlerin aşı haklarının önümüzdeki günlerde yeniden gündeme geleceği belirtiliyor.

    4'ÜNCÜ DOZ İÇİN BEYAN MI BELGE Mİ?
    Bu arada Sağlık Bakanlığı, yurtdışına çıkışta vize kolaylığı için iki doz Sinovac aşısı yaptırıp, hatırlatma dozu olarak BioNTech uygulanan tüm vatandaşlara 4'üncü doz aşı hakkı tanımıştı.

        Ancak yurtdışına çıkacak kişilerin beyana dayalı mı yoksa bir belge göstererek mi 4'üncü doz aşılarını yaptırabilecekleri henüz netleşmedi.

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