Yangın felaketinin yaşandığı bölgeden sevindiren haber: Karıncalar yuva yaptı çalılar filizlendi





KIZILÇAM ŞİMDİDEN AÇILMAYA BAŞLADI

Yangından zarar gören Kızılçam ağaçlarının bir özelliğinin yangından sonra yenilenme özelliği olduğuna dikkat çeken Tavşanoğlu, "Yangın sırasında yıllar boyunca Kızılçam kozalaklarının bir kısmını kapalı tutuyor. Yangın geldiğinde o kozalaklar bir örtü vazifesi görüyor ve tohumları koruyor. Yangından 1 hafta sonra bunlar kozalak pulları toprağa salınıyor. Kızılçam şimdiden açılmaya başladı. Tohumlarını toprağa saçtığını görüyoruz" dedi.

YEŞERME BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, bölgedeki çalışmalara katılan ve bilgi veren Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Akdeniz bitki örtüsünün yangını hafızasında taşıyan bir bitki örtüsü olduğunu belirterek, "Kızılçam ormanları bazen bu tür yangınları gençleşmek için kendisi de çıkarabiliyor. Bu süreç yüzyıllardır bu bölgede yaşanıyor. Yeşerme başladı, karıncalar tekrar yuvalarını yapmaya başladı. Makiler, kızılçamın asıl gelişmesini sağlayandır. Önce makiler gelir. Kızılçam yangına maruz kaldıktan sonra o tohumları fırlatıyor ve yeniliyor. Şu anda onlar da toprakla buluştular. İlk yağmurla birlikte yeşermeyi daha net görebileceğiz. Akademik camiayla birlikte Ekolojik rehabilitasyon başladı" diye konuştu.