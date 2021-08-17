Yangın felaketinin yaşandığı bölgeden sevindiren haber: Karıncalar yuva yaptı çalılar filizlendi

Biyologlar, yanmış bölgelerde karıncaların tekrar yuva yaptığını, kermes meşesi ve tespih türü çalıların yeşerdiğini, yangından en çok zarar gören kızılçam ağaçlarının ise tohumlarını yeniden toprağa saçtığını gözlemledi. Uzmanlar, 15 günde doğadaki yeşermeye şahit olmaktan etkilendiklerini belirterek, yanan bölgelerde önümüzdeki yıl yağmur sezonundan sonra birçok tohumum filizlenmeye başlayacağını dile getirdi.
YÜZBİNLERCE HEKTAR ALAN YANMIŞTI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve Akdeniz'in birçok şehrine yayılan orman yangınları sonucu yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle döndü, binlerce hayvan ise telef oldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınları olarak nitelendirilen orman yangınları 12 Ağustos'a kadar devam etti.
Yangınların kontrol altına alınmasından sonra ortaya çıkan fotoğraflar ise felaketin boyutlarını gözler önüne sermişti
UMUTLARIMIZ YENİDEN YEŞERDİ
Marmaris'in Bayırköy mahallesi de yangından en çok zarar gören bölgelerin başında gelirken, bölgeden gelen haberler ise umutları yeşertti. Yangından sonra, karıncaların yeniden yuva yaptığı ve çalıların tekrar filizlendiği görüldü.