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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 17 Ağustos 2021 koronavirüs vaka vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.

    17 Ağustos koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.

    Tabloya ilişkin uyarıda bulunan Bakan Koca, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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                    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 17 Ağustos 2021 koronavirüs vaka vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum
                        SON DAKİKA