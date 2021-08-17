SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 17 Ağustos 2021 koronavirüs vaka vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.

Tabloya ilişkin uyarıda bulunan Bakan Koca, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız." ifadelerini kullandı.

16 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

15 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU