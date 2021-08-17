İstanbul’da 7 ilçede su kesintisi! 11 saat süreyle o ilçelere su verilmeyecek! İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

Zaman zaman çalışmalardan dolayı İstanbul'da ilçe ve mahallelerde kesintiler yaşanıyor ve güncel bilgiler vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak ve 11 saat süre boyunca verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklanınca vatandaşlar hemen oturdukları bölgeyi kapsayıp kapsamayacağını araştırır oldu. İşte İSKİ güncel kesintileri hakkında bilgiler…
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ?
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak, ilçe mahalle ve bölge ayrıntılar İSKİ tarafından paylaşılıyor. İSKİ sayfasından girerek hangi noktada su kesintisi olduğunu sorgulayabilirsiniz.
İSTANBUL SU KESİNTİ NOKTALARI İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL'da 7 ilçede tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.
İstanbul'da Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de İSKİ'nin tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı açıklandı. İSKİ'nin açıklamasında, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos İkitelli'de 2.200 mm çapındaki içme suyu hattı üzerinde yapılan tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Açıklamada, "18 Ağustos Çarşamba 22.00 ile 19 Ağustos Perşembe 09.00 arasında, 11 saat süreyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'ye su verilemeyecek.