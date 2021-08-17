Turkuvaz Medya’da aşı kampanyası başlatıldı

Turkuvaz Medya'da aşı seferberliği başlatıldı. Turkuvaz Medya'ya gelerek aşı kampanyasını yerinde inceleyen Kaymakam İhsan Kara, "Turkuvaz Medya'nın aşı faaliyetlerine desteği dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlere ulaşmamızda Turkuvaz Medya'nın katkısının önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Ben 3 doz aşımı oldum. Hedefimiz mavi renge ulaşmak. Her aşı düzeyinde yüzde 75'e ulaşıp ilçemizi mavi renge getirmek " dedi.









Sabah'ta yer alan habere göre Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Atak ise, "Pandemiyi yok etmenin en temel yolu, iki doz aşıyı yüzde 70'lerin üzerine çıkarmamız" diyerek aşılama faaliyetlerinin öneminden bahsetti.

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