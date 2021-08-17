HES mi patladı? Sel felaketiyle ilgili açıklama: Kastamonu Bozkurt'taki santral su depolaması olmayan bir regülatör

Bozkurt'taki santral su depolaması olmayan regülatör tipi bir hidroelektrik santraldir. Yani açılabilecek veya ani gelen suyun şiddetiyle patlayacak bir kapağı bulunmamaktadır. 4 metre yüksekliği, 7 metre derinliği ve 12 metre uzunluğuyla savaklı bir yapıya sahip olan santralin ardında tutulan suyun miktarı ise sadece 45 bin metreküp kadardır.