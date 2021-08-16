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    • Güncel
    • 16.08.2021 09:49
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    • 16.08.2021 09:49
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    Trabzon ve Rize çevreleri için meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ağustos hava durumu raporunda yine yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Trabzon ve Rize çevreleri için ise meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı yapılırken, sel ve su baskınlarına karşı ise vatandaşların dikkatli olunması istendi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika raporuna göre hava durumu tahmini.

    Sel ve su baskınlarına dikkat

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        SİVAS °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 28°C

        Az bulutlu

        DÜZCE °C, 31°C

        Az bulutlu

        SİNOP °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli bekleniyor.

        SAMSUN °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ELAZIĞ °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel Trabzon ve Rize çevreleri için meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat
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