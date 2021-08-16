15 yaş üstü aşı başladı mı? 15 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? 10-11-12-13-14-15-16-17 yaş aşı ne zaman?

Ülkemizde aşılama süreci devam ediyor ve konu hakkında önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından detaylar merak konusu oldu. Peki, 15 yaş üstü aşı başladı mı? 15 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? 10-11-12-13-14 yaş aşı ne zaman? İşte merak edilenler...
15 YAŞ ÜSTÜ AŞI BAŞLADI MI?
Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.
İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar;
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir haftada 7 milyon 355 bin 728 doz aşı uygulandı.
Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan verilere göre, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 83 milyon 549 bin 131 oldu.
Kovid-19'la mücadelede son bir haftada, 2 milyon 246 bin 696'sı birinci doz, 4 milyon 43 bin 586'sı ikinci doz ve 1 milyon 65 bin 446'sı üçüncü doz olmak üzere toplam 7 milyon 355 bin 728 aşı yapıldı.
İYİLEŞENLERİN SAYISI 14 BİN 426 OLDU
Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştığı Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre ise, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.
Bakanlığın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 44 milyon 51 bin 257, ikinci doz aşı sayısı 32 milyon 961 bin 812 oldu.
Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 83 milyon 632 bin 885'e yükseldi.