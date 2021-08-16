Geçtiğimiz gün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştığı ve gerçekleştirilecek hazırlıklar sonrası Karadeniz'e hareket edeceği açıklanmıştı.
Türkiye'nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisinin, kurtarma römorkörleri eşliğinde geldiği Haydarpaşa Limanı ve yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.
- Güncel
- 16.08.2021 09:53
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- Son Güncelleme:
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- 16.08.2021 09:53
Yavuz Sondaj gemisindeki hazırlıklar havadan görüntülendi! Karadeniz'e hareket edecek
Son dakika haberi... Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı’na yanaşan Yavuz sondaj gemisi havadan görüntülendi. Gemi, gerçekleştirilecek hazırlıklar sonrası Karadeniz'e hareket edecek.
Geçtiğimiz gün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştığı ve gerçekleştirilecek hazırlıklar sonrası Karadeniz'e hareket edeceği açıklanmıştı.