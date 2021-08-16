Yavuz Sondaj gemisindeki hazırlıklar havadan görüntülendi! Karadeniz'e hareket edecek

Geçtiğimiz gün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştığı ve gerçekleştirilecek hazırlıklar sonrası Karadeniz'e hareket edeceği açıklanmıştı.







Türkiye'nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisinin, kurtarma römorkörleri eşliğinde geldiği Haydarpaşa Limanı ve yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.

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