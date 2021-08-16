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    • 16.08.2021 09:53
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    Yavuz Sondaj gemisindeki hazırlıklar havadan görüntülendi! Karadeniz'e hareket edecek

    Son dakika haberi... Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı’na yanaşan Yavuz sondaj gemisi havadan görüntülendi. Gemi, gerçekleştirilecek hazırlıklar sonrası Karadeniz'e hareket edecek.

    Hazırlıklar tam gaz! Karadeniz’e hareket edecek

    Geçtiğimiz gün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştığı ve gerçekleştirilecek hazırlıklar sonrası Karadeniz'e hareket edeceği açıklanmıştı.



    Türkiye'nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisinin, kurtarma römorkörleri eşliğinde geldiği Haydarpaşa Limanı ve yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.

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