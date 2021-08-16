Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan, Başkan Erdoğan’a doğal afetlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko başsağlığı mesajında doğal afetlerden dolayı çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin Belarus'ta büyük bir üzüntü ve acıyla karşılandığını belirtti.

Lukaşenko, "Maalesef bu yıl doğa, dostumuz Türkiye'yi önce yangın, sonra sellerle zorlu denemelere tabi tuttu. Türk halkının doğal afetler karşısında birlik olması derin saygı uyandırıyor." ifadesini kullandı.

Belarus helikopterleri ve kurtarma ekipleri dahil gerçek dostlarının Türkiye'ye afetlerde yardımcı olduğunu hatırlatan Lukaşenko, Belarus halkı ve kendi adına afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına derin taziyelerini sunarak desteklerini dile getirdi, yaralananlara acil şifalar diledi.