4. doz aşı yapılacak mı? Kimler 4. doz olacak, kaç yıl koruyacak? Sağlık Bakanı’ndan önemli açıklamalar…

4. doz aşı yapılacak mı? Kimler 4. doz olacak, kaç yıl koruyacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs hastalığı ile mücadelede aşılama hayati öneme sahip ve gerekli durumlarda aşılama için Sağlık Bakanlığı takvimine göre kişilere haklar tanınıyor. Gündemde yoğun bir şekilde 4. doz konusu konuşuluyor, peki kimler olacak? İşte detaylar...
KİMLER 4. DOZ AŞI OLACAK?
4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.4. Dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR GELDİ!
Bakan Koca, "İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.
Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur.