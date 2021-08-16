Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.08.2021 17:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2021 17:12
    ABONE OL

    4. doz aşı yapılacak mı? Kimler 4. doz olacak, kaç yıl koruyacak? Sağlık Bakanı’ndan önemli açıklamalar…

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde 4. doz aşı yapılacak mı? Kimler 4. doz olacak, kaç yıl koruyacak? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Koronavirüs ile mücadele sürüyor ve bu konuda aşılama büyük önem taşıyor. En son iki doz Sinovac aşı olan sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşların üçüncü doz olmaları önerilmişti. Delta varyantının yayılması ve vakaların artmasıyla birlikte 4. doz konusu gündeme geldi, Sağlık Bakanı’ndan önemli açıklamalar yapıldı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    4. doz aşı yapılacak mı?

    4. doz aşı yapılacak mı? Kimler 4. doz olacak, kaç yıl koruyacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs hastalığı ile mücadelede aşılama hayati öneme sahip ve gerekli durumlarda aşılama için Sağlık Bakanlığı takvimine göre kişilere haklar tanınıyor. Gündemde yoğun bir şekilde 4. doz konusu konuşuluyor, peki kimler olacak? İşte detaylar...

    KİMLER 4. DOZ AŞI OLACAK?

    4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.4. Dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.

    SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR GELDİ!

    Bakan Koca, "İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.

    Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur.

        Koronavirüs aşısına ilişkin alınan yeni kararlar:

        -Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

        - PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

        - 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

        Öte yandan 4. Dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Biden’dan Afganistan açıklaması
        Haberler Güncel 4. doz aşı yapılacak mı? Kimler 4. doz olacak, kaç yıl koruyacak? Sağlık Bakanı’ndan önemli açıklamalar…
            SON DAKİKA