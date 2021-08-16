Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.08.2021 16:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2021 17:01
    ABONE OL

    MHP'den fondaş medya organları ile ilgili kanun teklifi! "Tescil" zorunluluğu getirilecek

    Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi'nden, yabancı kaynaklardan fonlanan medya organları ile ilgili kanun teklifi hamlesi geldi. Teklife göre, bir yabancı merkez temsilcisi olarak internet ve sosyal medya mecraları gibi kanallar dahil olmak üzere herhangi bir kitle iletişim mecrasında habercilik, yayıncılık, yorumculuk veya kanaat oluşturuculuğu ve benzeri bilgi aktarımı faaliyetlerinde bulunmak isteyenlere "tescil" zorunluluğu getirilecek.

    MHP’den fondaş medya organları ile ilgili kanun teklifi!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, yabancı kaynaklardan fonlanan medya organlarına ilişkin düzenlemeler içeren "Yabancı Kaynaklardan Fonlanan Bazı Faaliyetler Hakkında Kanun Teklifi"ni, TBMM Başkanlığına sundu.

    Öztürk'ün teklifine göre, bir yabancı merkez temsilcisi olarak internet ve sosyal medya mecraları gibi kanallar dahil olmak üzere herhangi bir kitle iletişim mecrasında habercilik, yayıncılık, yorumculuk veya kanaat oluşturuculuğu ve benzeri bilgi aktarımı faaliyetlerinde bulunmak isteyenlere "tescil" zorunluluğu getirilecek.

    Yabancı merkez temsilcisi kabul edilenler tarafından habercilik, yayıncılık, yorumculuk veya kanaat oluşturuculuğu gibi her türlü bilgi aktarımı faaliyetleri gerçekleştirilirken, bu faaliyetlere muhatap yararlanıcının anılan faaliyetlerin yabancı merkez ya da merkezlerce sağlanan fonlar vasıtasıyla gerçekleştirildiği konusunda açık ve anlaşılır biçimde aydınlatılması zorunlu olacak.

    Teklifle, bu hükümlere aykırı hareket eden yabancı merkez temsilcileri hakkında cezai müeyyideler öngörülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Maaşlara ek gösterge zammı
    Haberler Güncel MHP'den fondaş medya organları ile ilgili kanun teklifi! "Tescil" zorunluluğu getirilecek
        SON DAKİKA