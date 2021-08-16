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    • 16.08.2021 15:06
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    İyi Partili Yalova İl Başkanı Erol Tatar'a hapis şoku! Tutuklandı

    İyi Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan kesinleşmiş infaz cezasından dolayı tutuklandı. 4 yıl hapis cezası bulunduğu anlaşılan Tatar'ın, mahkemeye itiraz hakkı bulunmadığı için cezaevine girdiği öğrenildi.

    İyi Partili isme hapis şoku! Tutuklandı

    İyi Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklandı.




    SUÇU VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET
    İyi Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan kesinleşmiş infaz cezasından dolayı tutuklanarak Kocaeli Açık Cezaevine konuldu.


    4 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYORDU
    Sabah'ta yer alan habere göre, polislerin yol uygulamasında gerçekleştirdiği GBT sorgusunda ticari usulsüzlüklerden 4 yıl hapis cezası bulunduğu anlaşılan Tatar'ın, mahkemeye itiraz hakkı bulunmadığı için cezaevine girdiği öğrenildi.

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