İyi Partili Yalova İl Başkanı Erol Tatar'a hapis şoku! Tutuklandı

İyi Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklandı.
SUÇU VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET
İyi Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan kesinleşmiş infaz cezasından dolayı tutuklanarak Kocaeli Açık Cezaevine konuldu.
4 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYORDU
Sabah'ta yer alan habere göre, polislerin yol uygulamasında gerçekleştirdiği GBT sorgusunda ticari usulsüzlüklerden 4 yıl hapis cezası bulunduğu anlaşılan Tatar'ın, mahkemeye itiraz hakkı bulunmadığı için cezaevine girdiği öğrenildi.