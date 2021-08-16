Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van sınırında oluşturulan duvarlarla ilgili konuştu

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve eşi Samina Alvi, Pendik'te Pakistan Milgem Korveti Projesi 1'inci Gemisi Babur'un Denize İniş Töreni'ne katıldı.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirme ilerleyişi ile ilgili açıklama yaptı: Bölgenin ve Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor.