Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van sınırında oluşturulan duvarlarla ilgili konuştu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van sınırında oluşturulan duvarlarla ilgili konuştu: Ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız... Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor.

    Pakistan’a çağrı

    Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve eşi Samina Alvi, Pendik'te Pakistan Milgem Korveti Projesi 1'inci Gemisi Babur'un Denize İniş Töreni'ne katıldı.

    Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirme ilerleyişi ile ilgili açıklama yaptı: Bölgenin ve Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Biden’dan Afganistan açıklaması
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van sınırında oluşturulan duvarlarla ilgili konuştu
        SON DAKİKA