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    • 16.08.2021 11:00
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    Kabine Toplantısı ertelendi mi? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke gündeminde yer alan konuların görüşüleceği Kabine Toplantısı ile ilgili önemli bir son dakika gelişme yaşandı. Şimdi vatandaşlar toplantının yapılacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, Kabine toplantısı ertelendi mi? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

    Bugün yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'yla ilgili önemli bir son dakika gelişme yaşandı. Toplantıda afetler ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere pek çok konu gündemde olacaktı. Peki, Kabine Toplantısı ertelendi mi? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte son gelişmeler

    CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke gündeminde yer alan konuların görüşüleceği Kabine Toplantısı ile ilgili önemli bir son dakika gelişme yaşandı. Kabine Toplantısı'nın ilerleyen tarihlerde yapılması bekleniyor.

    BAKANLAR SEL BÖLGESİNDE, KABİNE ERTELENDİ

    2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi.

        Bakanların bir bölümünün yangın coğrafyasında bir bölümünün de sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de olduğu belirtilirken kabine toplantısının bir süre daha ertelendiği belirtiliyor.

        YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

        Bugünkü toplantının gündeminde Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları, Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri ile okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı olacaktı.
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        Haberler Güncel Kabine Toplantısı ertelendi mi? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
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