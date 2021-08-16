Bugün yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'yla ilgili önemli bir son dakika gelişme yaşandı. Toplantıda afetler ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere pek çok konu gündemde olacaktı. Peki, Kabine Toplantısı ertelendi mi? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte son gelişmeler