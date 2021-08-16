Bugün yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'yla ilgili önemli bir son dakika gelişme yaşandı. Toplantıda afetler ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere pek çok konu gündemde olacaktı. Peki, Kabine Toplantısı ertelendi mi? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte son gelişmeler
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke gündeminde yer alan konuların görüşüleceği Kabine Toplantısı ile ilgili önemli bir son dakika gelişme yaşandı. Kabine Toplantısı'nın ilerleyen tarihlerde yapılması bekleniyor.
BAKANLAR SEL BÖLGESİNDE, KABİNE ERTELENDİ
2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi.