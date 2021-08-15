Taliban nedir? Taliban kimdir, yasakları nelerdir? Taliban’ı kim kurdu?

Taliban kimdir? Taliban nedir, yasakları nelerdir? Taliban'ı kim kurdu? Afganistan'da yaşanan gelişmelerin ardından Taliban yeniden dünya gündemine oturdu. Getirdikleri yasaklar ve uygulamalarla dikkat çeken Taliban, Afganistan yönetimini yeniden ele geçirmek üzere. Peki; Taliban kimdir? Taliban yasakları nelerdir?
TALİBAN NEDİR?
Afganistan'da faaliyet gösteren silahlı örgüt Taliban, Peştunlar'dan oluşan sünni İslamcı gruptur. Grup üyeleri kendilerini 'Afganistan İslam Emirliği' olarak tanımlıyor.
Temelleri Pakistan'da atılan Taliban, 1989 yılında ortaya çıktı ve Afganistan'da merkezi hükümetin zafiyet gösterdiği yerlerde hakimiyet kurdu. 2021 yılında başkent Kabil'i ele geçirdi.
TALİBAN'I KİM KURDU?
Taliban, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesinin ardından Sovyet güçlerinin 1989'da geri çekilmesinden sonra Afganistan'daki merkezi hükümetlerin zayıflıklarından yararlanarak iktidara geldi ve ülkenin büyük bölümünü kontrolü altında tuttu.
Temellerini Pakistan'daki medreselerde eğitim görmüş, savaştan kaçan Peştun mülteciler oluşturmaktadır.
Türkçe'de öğrenci anlamına gelen Arapça talib kelimesinin çoğulu ''Taliban'' (öğrenciler) adını benimseyen örgüt, ülkenin güneyinde Molla Ömer Ahund liderliğinde yaklaşık 50 medrese öğrencisiyle birlikte 1994 yılında kendini gösterdi.