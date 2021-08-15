Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 16 Ağustos Pazartesi kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Okulların ne zaman açılacağı yoğun şekilde araştırılırken gözler kabine toplantısına çevrildi. Normalde 2 Ağustos tarihinde yapılması beklenen toplantı son gelişmeler nedeniyle ertelenmişti. Peki; kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine Toplantısı, 16 Ağustos Pazartesi günü düzenlenecek. Başkan Erdoğan okullarda yüz yüze eğitime geçişle ilgili detayların bu tarihte gerçekleştirilecek kabine toplantısında değerlendirileceğini duyurdu.
TRT Haber'de yer alan habere göre, toplantının gündeminde yangın ve sel felaketlerinin ardından atılacak adımlar, afetten zarar gören bölgelerin yeniden imarı ve doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara verilecek destekler yer alacak.
TAVSİYE KARARLARI DEĞERLENDİRİLECEK
Toplantının bir diğer gündem maddesi, koronavirüsle mücadele olacak. Delta varyantının yayılımının en aza indirilmesi için Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları masaya yatırılacak. Aşı tedariki ve yerli aşı çalışmalarındaki son gelişmeler de toplantının sağlık başlıkları arasında bulunuyor.
OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM
Öte yandan, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması için alınacak tedbirler de kabinenin gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Konuyla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bir sunum yapması bekleniyor.