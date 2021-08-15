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    • 15.08.2021 15:55
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    Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 16 Ağustos Pazartesi kabine toplantısı var mı?

    Türkiye’nin gündemini ilgilendiren kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs tedbirleri döneminde Pazartesi günleri yapılan kabine toplantısının bu hafta olup olmayacağı merak ediliyor. 16 Ağustos Pazartesi kabine toplantısı var mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki; kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Toplantıda yeni kararlar alınması ve okulların ne zaman açılacağına ilişkin duyuru yapılması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 16 Ağustos Pazartesi kabine toplantısı var mı?

    Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 16 Ağustos Pazartesi kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Okulların ne zaman açılacağı yoğun şekilde araştırılırken gözler kabine toplantısına çevrildi. Normalde 2 Ağustos tarihinde yapılması beklenen toplantı son gelişmeler nedeniyle ertelenmişti. Peki; kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kabine Toplantısı, 16 Ağustos Pazartesi günü düzenlenecek. Başkan Erdoğan okullarda yüz yüze eğitime geçişle ilgili detayların bu tarihte gerçekleştirilecek kabine toplantısında değerlendirileceğini duyurdu.

    TRT Haber'de yer alan habere göre, toplantının gündeminde yangın ve sel felaketlerinin ardından atılacak adımlar, afetten zarar gören bölgelerin yeniden imarı ve doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara verilecek destekler yer alacak.

    TAVSİYE KARARLARI DEĞERLENDİRİLECEK

    Toplantının bir diğer gündem maddesi, koronavirüsle mücadele olacak. Delta varyantının yayılımının en aza indirilmesi için Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları masaya yatırılacak. Aşı tedariki ve yerli aşı çalışmalarındaki son gelişmeler de toplantının sağlık başlıkları arasında bulunuyor.

    OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM

    Öte yandan, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması için alınacak tedbirler de kabinenin gündem maddeleri arasında yer alıyor.

    Konuyla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bir sunum yapması bekleniyor.

        AŞI OLMAYANLARIN DURUMU

        Bir süredir tartışmalara neden olan ve birçok farklı sesin çıktığı diğer bir konu için de gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'da olacak. Bu da kovid aşısı olmayanların durumu. Bu kesime herhangi bir kısıtlama ya da tedbirin gelip gelmeyeceği bu toplantıda netleşecek.

        AŞILAMAYI ARTIRMA ÇABASI

        Başkan Erdoğan'ın 'zorunluluktan yana değilim' dediği aşı olmayan kitleyle ilgili aşılama oranının nasıl arttırılacağı, herhangi bir sosyal kısıtlamanın gelip gelmeyeceği de bu görüşme sonrasında karara bağlanabilir.

        Sağlık Bakanlığı'nın aşılamada yaş gruplarını biraz daha aşağı çekmek için harekete geçtiği de belirtildi. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan tek rahatsızlığı olan çocuklarımızı gençlerimizi kovid aşılamasından yanayız. Bilim Kurulu'nun da 18 yaş grubunun aşılanmasına yönelik fikir birliğinden söz ediliyor.
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