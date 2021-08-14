Beriev Be-200 uçağı teknik özellikleri neler? Sorusu gündemde merak edilen konular arasıdna yer aldı. Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düştü. Vatandaşlar düşen uçakla ilgili son gelişmeleri ve bilgileri araştırıyor. Beriev Be-200 yangın söndürme uçağının Rusya'dan kiralanmış olduğu bilgisi paylaşıldı. Peki, Beriev Be-200 yangın söndürme uçağı özellikleri neler? Beriev Be-200 uçağı teknik özellikleri neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
KAHRAMANMARAŞ'TA UÇAK KAZASI!
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Uçakta pilotlar la birlikte 7 kişi bulunuyordu. Uçak Rusya'dan kiralanmış Adana yangın söndürme birimine bağlı bir uçaktı.
Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi.
BERİEV BE-200 UÇAĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Beriev Be-200 yangın söndürme uçağı Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağı. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su kapasitesine sahip.
Düşen uçak en son Temmuz ayında Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınında görev almıştı.