BERİEV BE-200 UÇAĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Beriev Be-200 yangın söndürme uçağı Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağı. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su kapasitesine sahip.



Düşen uçak en son Temmuz ayında Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınında görev almıştı.