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    • 14.08.2021 10:59
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    Batı Karadeniz'de sel felaketi! Afet bölgesi ilan edilen yerlerle ilgili neler yapılacak?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada sel afetinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini bildirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Karadeniz Bölgesi'nde sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerleri ve verilecek destekleri paylaştı. Peki afet bölgesi ilan edilen yerlerle ilgili neler yapılacak? İşte afet bölgesi için yapılacakların listesi.

    Afet bölgesi ilan edilen yerlerle ilgili neler yapılacak?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Bölgesi'nde sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerleri ve verilecek destekleri paylaştı.

    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde sel felaketinden etkilenen bölgeleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettiklerini hatırlattı. Erdoğan, "Yüreğimizi yakan can kayıplarını geri getiremesek de diğer her kaybı telafi edecek güç, imkan ve kararlılığa sahibiz. Milletimiz için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

    Erdoğan paylaşımında afet bölgesi ilan edilen yerlerin ayrıntılarına ve buralarda sağlanacak desteklere ilişkin görsele de yer verdi.

    Buna göre, Bartın Ulus ilçesi, Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Kastamonu Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi.

    Sel felaketine 5 bin 188 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 2 JİKU, 701 araç, 66 ambulans, 41 UMKE, 27 arama köpeği, 542 iş makinesi, 14 vidanjör, 65 motopomp, 41 bot, 3 mobil koordinasyon tırı ve 1 mobil harekat merkezi ile müdahale ediliyor.

    Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ertelemesi uygulanacak, esnafın SGK prim ödemeleri ertelenecek, eşya zararlarının karşılanmasına yönelik yardım yapılacak, iş yeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak, esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek, KOSGEB Acil Destek Paketi hazırlanacak.

        AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLERLE İLGİLİ NELER YAPILACAK?
        Afet bölgesi ilan edilen yerler, Kastamonu'da Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar ilçeleri.

        Bartın'ın Ulus ilçesi afet bölgesi ilan edildi.

        Sinop'un Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat, Erfelek ilçeleri afet bölgesi ilan edildi.

        AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLERDE SAĞLANACAK DESTEKLER

        - Vergi ertelemesi uygulanacak

        - Esnafın SGK prim ödemeleri ertelenecek

        - Eşya zararları karşılanacak

        - İş yeri ve araç zararları karşılanacak

        - Esnaf kredilerinin geri ödemesi ertelenecek

        - KOSGEB acil destek paketi hazırlanacak

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        Haberler Güncel Batı Karadeniz'de sel felaketi! Afet bölgesi ilan edilen yerlerle ilgili neler yapılacak?
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