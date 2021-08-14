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    • 14.08.2021 10:53
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    İBB zabıtasından uçan tekmeli müdahale! Zabıta ile seyyar satıcıların kavgası kamerada

    Taksim Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 17 gün önce sopalı bıçaklı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme atması dikkat çekiyor.

    İBB zabıtasından uçan tekmeli müdahale!
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    Olay, 17 gün önce Taksim Gezi Parkı'nda meydana gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Gezi Parkı'nda bulunan seyyar satıcıları kaldırmak istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    İBB zabıtasından uçan tekmeli müdahale!




    Tezgahlarını kaldırmak istemeyen seyyar satıcılar, zabıtaya mukavemet göstererek taş sopa ve bıçak ile saldırırken olay yerine polis de çağırıldı. O kavgada ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Taksim Meydanı'nda İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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    Haberler Güncel İBB zabıtasından uçan tekmeli müdahale! Zabıta ile seyyar satıcıların kavgası kamerada
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