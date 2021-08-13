Son dakika: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları sınavı sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları sınavı sonuçları "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklandı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Üniversitesi'nden 15 maddelik açıklama yapıldı.
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İşte o açıklama;
1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;
a. Çağrı ve kayıt işlemleri 23 Ağustos-07 Eylül 2021 (son tarih 07 Eylül 2021 saat 17:00'e kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
b. Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 08-17 Eylül 2021 (son tarih 17 Eylül 2021 saat 17:00'e kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
2. 23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
3. 23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2021-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.
4. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.
5. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını 24 saat içinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır.
6. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylardan, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren;
* 24 saat içinde Milli Savunma Üniversitesini arayarak geleceğini beyan etmeyen,
* Çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "HARP OKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR".
Bu adayların Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylıkları varsa devam eder. Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.
7. Aday yerleştirme işlemleri süresince (21 Ağustos-07 Eylül 2021) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (07 Eylül 2021 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.