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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 13 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Koronavirüste son durum



    Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

    "TEDBİRLİ OLALIM"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük vaka tablosunu değerlendirdi.

    Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

    12 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        10 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

        9 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            8 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            7 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            6 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

                5 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

                4 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

                3 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Selden geriye kalanlar...
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 13 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu
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