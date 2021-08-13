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    • 13.08.2021 18:04
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    Son dakika: Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporları geçerli sayılacak

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kastamonu,Bartın ve Sinop’ta kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporları geçerli sayılacağını duyurdu.

    Afetzedelerin süresi biten raporları geçerli olacak

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kastamonu,Bartın ve Sinop'ta kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporları geçerli sayılacağını duyurdu.

    Bakan Bilgin, "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu zor günleri devlet ve millet el ele, birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

    İşte Bilgin'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım;


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    Haberler Güncel Son dakika: Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporları geçerli sayılacak
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