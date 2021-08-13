Son dakika: Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporları geçerli sayılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kastamonu,Bartın ve Sinop'ta kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporları geçerli sayılacağını duyurdu.



Bakan Bilgin, "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu zor günleri devlet ve millet el ele, birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.





İşte Bilgin'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım;





Kastamonu,Bartın ve Sinop'taki sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbî malzemelere erişimi için Sosyal Güvenlik Kurumumuz gereken tedbirleri aldı.Kronik hastalığı olan afetzedelerin de süresi biten raporları geçerli sayılacak. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) August 13, 2021