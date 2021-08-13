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    • Güncel
    • 13.08.2021 08:51
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    • 13.08.2021 13:31
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    Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve heyelana dikkat! AFAD'dan 5 ile sel ve taşkın uyarısı

    Son dakika haberi... Karadeniz Bölgesi sel felaketiyla boğuşurken Meteoroloji'den bazı illerimiz için çok kritik uyarılar geldi. Yapılan açıklamada bazı bölgelerde sağanak yağış beklendiği belirtilirken, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin ilçeleri için kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre yurt genelinde hava durumu tahmini.

    Ani sel ve su baskınına dikkat!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    AFAD'DAN SON DAKİKA UYARISI
    AFAD: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 33°C

    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 30°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Avrupa Yakası kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 30°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 30°C

    Parçalı bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 38°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        SİVAS °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        BOLU °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        SAMSUN °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ELAZIĞ °C, 33°C

        Parçalı bulutlu

        ERZURUM °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 36°C

            Parçalı ve az bulutlu

            DİYARBAKIR °C, 38°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 35°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SİİRT °C, 37°C

            Parçalı ve az bulutlu

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