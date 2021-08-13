Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve heyelana dikkat! AFAD'dan 5 ile sel ve taşkın uyarısı

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFAD'DAN SON DAKİKA UYARISI

AFAD: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.