Paribu çöktü mü? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de kullanılan kripto para borsalarından bir tanesi olan paribu.com sitesinin donduğu ve kilitlendiği ileri sürülüyor. Paribu çöktü mü? Paribu.com neden dondu? Paribu çağrı merkezi numarası ve iletişim! Paribu üzerinden Fenerbahçe Token için işlem yapmak isteyen kripto para yatırımcıları, "İşlem yoğunluğu nedeniyle veriler gecikmeli olarak güncellenmektedir." uyarısıyla karşılaştı.
PARİBU ÇÖKTÜ MÜ?
Fenerbahçe Spor Kulübü, dijital dönüşüm projeleri kapsamında yepyeni bir adım atarak kendi tokenini geçtiğimiz günlerde satışa sundu. Sarı lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Token paritesi, bugün 14.00'te Paribu'da açılıyor" denildi.
Öte yandan Paribu sistemi işlem yoğunluğu nedeniyle hata verdi. Kullanıcılar bir süre Fenerbahçe Token için işlem yapamadı.
PARİBU'DAN HATA AÇIKLAMASI
Paribu üzerinden Fenerbahçe Token için işlem yapmak isteyen kripto para yatırımcıları, "İşlem yoğunluğu nedeniyle veriler gecikmeli olarak güncellenmektedir." uyarısı ile karşılaştı.
FENERBAHÇE TOKEN NE KADARDAN AÇILDI?
Fenerbahçe Token, ön satışta iki seçenekle satıldı. Bunlar 15 ve 30 liralık seçeneklerdi. Ancak bugün satışa açılmasıyla 30 liranın üstünden listelendiği görüldü.