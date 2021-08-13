Paribu çöktü mü? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de kullanılan kripto para borsalarından bir tanesi olan paribu.com sitesinin donduğu ve kilitlendiği ileri sürülüyor. Paribu çöktü mü? Paribu.com neden dondu? Paribu çağrı merkezi numarası ve iletişim! Paribu üzerinden Fenerbahçe Token için işlem yapmak isteyen kripto para yatırımcıları, "İşlem yoğunluğu nedeniyle veriler gecikmeli olarak güncellenmektedir." uyarısıyla karşılaştı.