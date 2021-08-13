Türk Hava Yolları, günlük 1260 seferle Avrupa'da ikinci oldu

Buna göre, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 208 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş icra eden havayolu şirketi olarak belirlendi.