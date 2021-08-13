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    • 14.08.2021 01:29
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    Küresel medyanın kirli ayağı Alman DW! Batı Karadeniz'deki sel felaketi üzerinden alçak algı operasyonu...

    Küresel medyanın kirli ayağı Alman Deutsche Welle Türkçe, Batı Karadeniz'deki sel felaketi üzerinden kirli bir algı operasyonuna soyundu. Alman yayın organı, geçtiğimiz aylarda Almanya'yı vuran sel felaketi karşısında yapılan yardımları görmezden geldi ve Türkiye'deki afet üzerinden "Yine felaket yine IBAN" başlıklı algı dolu haberi servis etti. DW Türkçe'nin fonlanan editörlerinin Türkiye'yi hedef alan algı ve manipülasyon dolu haberi, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

    takvim.com.tr
    Alman DW’nin ikiyüzlülüğü!

    Türkiye, 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve birçok şehre yayılan tarihinin en büyük orman yangınlarıyla kararlı bir şekilde mücadele edip kontrol altına aldı.

    Devlet ve millet el ele verip yangınlar için kenetlenmişken bir acı haber de Batı Karadeniz'den geldi. Bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağış sel felaketine dönüştü. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.

    Yaşanan felaket sonucu, Kastamonu'da 32 kişi, Sinop'ta da 6 kişi yaşamını yitirdi.



    2 BİN KİŞİ GÜVENLİ YERLERE TAHLİYE EDİLDİ
    Devlet tüm imkanlarını seferber edip, afet bölgesinde çalışma başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinin yaşandığı Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2 bine yakın afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.



    KÜRESEL MEDYANIN KİRLİ AYAĞI ALMAN DW
    Yaşanan bu felaketler karşısında devlet ve millet el ele verip, zor günlerin üstesinden gelmeye çalışırken küresel medyanın kirli ayağı Alman Deutsche Welle Türkçe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'ye operasyon çekme peşine düştü.



    Manipülatif haberlerde başı çeken yayın organının internet sitesi üzerinden "Yine felaket yine IBAN" başlığı altında verilen haberde "Selin yaşandığı Kastamonu'yu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "devlet ne gerekiyorsa yapacak" dese de, halktan istenen destek tartışma yarattı" ifadeleri kullanıldı.

    Alman Deutsche Welle'nin geçtiğimiz aylarda Almanya'yı vuran sel felaketi karşısında yapılan yardımları görmezden gelerek, Türkiye'deki afet üzerinden "Yine felaket yine IBAN" başlıklı algı dolu haberi servis etmesi ikiyüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne serdi.



        ALMAN DEVLET KANALI BAĞIŞ TALEP ETMİŞTİ
        Almanya'yı etkisi altına alan sel felaketinde, Alman devlet kanalı ana haber bülteninde bağış talep etmiş, IBAN numarası servis edilmişti.



        AFET ALMANYA'DA OLUNCA BAŞKA TÜRKİYE'DE OLUNCA BAŞKA...
        DW Türkçe Almanya'daki sel afeti sonrası başlatılan yardım kampanyalarını "Almanya'yı etkileyen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Selzedelere destek için ülke çapında yardım kampanyaları başlatıldı. Alman Futbol Birliği ve Alman Futbol Ligi selden etkilenenler için 3 milyon euro yardım fonu ayırıyor." ifadeleriyle servis etti.

        Ancak aynı DW Türkçe, Türkiye'deki afetler için oluşturulan yardım kampanyalarını kötüledi.



        DW Türkçe sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanlığı kararıyla AFAD artık yangın ve sel afetlerinden zarar gören kişiler için yardım kampanyası başlatabilecek. Karar muhalefetin tepkisine neden oldu" ifadeleriyle verdi.



            DW Türkçe'nin fonlanan editörlerinin Türkiye'yi hedef alan algı ve manipülasyon dolu haberleri, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

            "BU VATANIN SAHİPSİZ OLMADIĞINI ÖĞRENECEKSİNİZ"
            Gazeteci Zafer Şahin, DW Türkçe'nin ikiyüzlülüğünü "İşiniz Almanya'dan iyi DW editörleri... Orada sel olunca yaşananları görmeyin sürekli Türkiye'ye operasyon çekin.. Size de ağababalarınıza da öğreteceğiz bu vatanın sahipsiz olmadığını" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.




            "KEDİYE DÖNÜŞÜYORLAR"
            Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından "İki yüzlü Deutsche Welle... Almanya'da ki IBAN dayanışmasını neden haber etmedi? Kendilerine gelince kediye dönüşüyorlar..." paylaşımında bulundu.



            ALMANYA SEL FELAKETİ KARŞISINDA ACİZ KALDI
            Almanya'nın Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu su baskınlarında 200'e yakın kişi hayatın kaybetti.

            Alman devleti vatandaşlarına sosyal yardım yapmakta oldukça zayıf kaldı. 10 güne yakın sürede bölgede sürüklenen araçlar dahi çekilmedi.

            Almanya'da yaşayan ve selden etkilenen Esma Akkuş, o dönem sel felaketini anlatırken, "Araç sahiplerinin çekiciyi kendisinin bulması ve masrafları yine kendisinin ödemesi gerekiyor. İşte burası çok özendiğiniz, Avrupa'nın ekonomik olarak en güçlü ülkesi denilen ve sosyal devlet olduğu iddia edilen Almanya! Selin üzerinden bir hafta geçti, burada ilk sıcak yemek bir Türk derneği olan 'Avrupa Türk İslam Birliği' (ATİB) tarafından dağıtıldı. Akıl alır gibi değil, anlatsak inanmazlar." şeklinde konuşmuştu.

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            Haberler Güncel Küresel medyanın kirli ayağı Alman DW! Batı Karadeniz'deki sel felaketi üzerinden alçak algı operasyonu...
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