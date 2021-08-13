Küresel medyanın kirli ayağı Alman DW! Batı Karadeniz'deki sel felaketi üzerinden alçak algı operasyonu...

Türkiye, 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve birçok şehre yayılan tarihinin en büyük orman yangınlarıyla kararlı bir şekilde mücadele edip kontrol altına aldı.
Devlet ve millet el ele verip yangınlar için kenetlenmişken bir acı haber de Batı Karadeniz'den geldi. Bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağış sel felaketine dönüştü. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.
Yaşanan felaket sonucu, Kastamonu'da 32 kişi, Sinop'ta da 6 kişi yaşamını yitirdi.
2 BİN KİŞİ GÜVENLİ YERLERE TAHLİYE EDİLDİ
Devlet tüm imkanlarını seferber edip, afet bölgesinde çalışma başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinin yaşandığı Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2 bine yakın afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.
KÜRESEL MEDYANIN KİRLİ AYAĞI ALMAN DW
Yaşanan bu felaketler karşısında devlet ve millet el ele verip, zor günlerin üstesinden gelmeye çalışırken küresel medyanın kirli ayağı Alman Deutsche Welle Türkçe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye'ye operasyon çekme peşine düştü.
Manipülatif haberlerde başı çeken yayın organının internet sitesi üzerinden "Yine felaket yine IBAN" başlığı altında verilen haberde "Selin yaşandığı Kastamonu'yu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "devlet ne gerekiyorsa yapacak" dese de, halktan istenen destek tartışma yarattı" ifadeleri kullanıldı.
Alman Deutsche Welle'nin geçtiğimiz aylarda Almanya'yı vuran sel felaketi karşısında yapılan yardımları görmezden gelerek, Türkiye'deki afet üzerinden "Yine felaket yine IBAN" başlıklı algı dolu haberi servis etmesi ikiyüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne serdi.