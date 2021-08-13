Doğu Karadeniz'deki sel felaketi sonrası dünyadan Türkiye'ye dayanışma mesajları

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı ve Misyon İkinci Başkanı Marianne Young da Twitter'dan, Karadeniz bölgesini vuran sel ve heyelan nedeniyle yaşanan can kayıplarını ve acıları görmekten üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter'dan yapılan açıklamada, Sinop, Samsun, Bartın, Karabük ve Kastamonu'daki selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, "Bölge halkı ve onlara yardım edenlerle dayanışma içerisindeyiz. Düşüncelerimizle sizinleyiz." ifadesi kullanıldı.