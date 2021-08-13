Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Afet bölgesi ne demek? (Kastamonu, Sinop, Bartın)

Afet bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Kastamonu, Sinop, Bartın'ın Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiği duyuruldu. Sel ve heyelan sonrası Kastamonu'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt ilçesinde açıklamada bulundu ve selden etkilenen illerin afet bölgesi ilan edildiği duyurdu.
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİNCE NE OLUR?
Afet bölgesi ilan edilen yerde yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsizdir.
Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorundalardır.
Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.
Bölgedeki kişiler, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.
Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.
Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.
Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. (Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)