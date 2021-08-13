Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sudan'da 1 milyon dönüm tarım arazisi işletmeye alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El- Burhan ile otelde düzenlenen Türkiye-Sudan İş İnsanları Dar Kapsamlı İstişare Toplantısı'na katıldı. Oktay, Sudan ve Türkiye'de etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere 'geçmiş olsun' dileğini iletti. Afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Oktay, Kastamonu, Bartın ve Sinop başta olmak üzere selden etkilenen tüm bölgelerde seferber olunduğunu ve ilgili tüm kurumların, yaraların sarılması için en üst seviyede çaba sarf ettiğini söyledi. Oktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da sel bölgesine gideceğini belirtti.
"ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ KÖPRÜLERİ DAHA DA SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ"
Başkan Erdoğan ile dün yapılan görüşmelerin ardından Sudan ile enerji, savunma, maliye ve basın alanları başta olmak üzere toplam 7 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını söyleyen Fuat Oktay, "Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki her iki ülkenin yararına olan bugüne kadar yapılan anlaşmalar geçerliliğini koruyacak, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Başkan'ın liderliğinde Türkiye-Sudan ilişkileri çok daha ileriye taşınacaktır. Türkiye ile Sudan arasındaki tarihten gelen bağlar, siz iş insanlarımızın girişimleri ve gayretleriyle iktisadi alanda da her geçen gün perçinlenmektedir. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın El-Burhan ve değerli bakanlarımız ile birlikte siz değerli iş insanlarımızın görüş ve önerilerini dinleyerek, gereken kolaylaştırıcı adımları atarak ülkelerimiz arasındaki köprüleri daha da sağlamlaştıracağımıza inanıyorum. Toplantımızda gündeme getirilen hususlar önümüzdeki dönem Türkiye-Sudan ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlenmesi için yol gösterici olacaktır" dedi.
"SORUNLARIN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUM"
Oktay, Sudan ile Türkiye'nin ticaretinin 2020 yılında toplam 480 milyon dolara ulaştığını anımsatarak, "Önümüzdeki 5 yıllık dönemde 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini aşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu hedef doğrultusunda, Sudan ile ticari iş birliğimiz de madencilik önemli bir alandır. Sudan tarafının samimi desteğiyle Türk firmalarına tahsis edilen sahalardaki sorunların çözüleceğine ve maden alanında kazan-kazan temelinde kurulan iş birliklerimizin verimli şekilde devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.
"1 MİLYON DÖNÜM TARIM ARAZİSİ İŞLETMEYE AÇILACAK"