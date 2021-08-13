Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sudan'da 1 milyon dönüm tarım arazisi işletmeye alınacak

Tarım alanında Türkiye-Sudan iş birliğini de güçlendirmeyi arzu ettiklerini söyleyen Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve zat-ı aliniz başkanlığında dün gerçekleşen verimli temaslar sonucunda, Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisinin işletmeye alınmasıyla alakalı görüş birliğine varılmıştır. Bu miktarın ileride artırılması hususunda da mutabık kalınmıştır. TİGEM'in pilot çiftlik projesi öncülüğünde bu alanda başlatılacak tarımsal üretim iş birliği, Türk iş insanlarımız için Sudan'da önemli bir yatırım fırsatı sunarken aynı zamanda Sudan'a istihdam, tarımsal teknoloji ve gıda arz güvenliği gibi alanlarda katkı sağlayacaktır" dedi.

Fuat Oktay ayrıca Başkan Erdoğan'ın liderliğinde iş dünyasının önünü açacak, yatırımcılara en iyi iş yapma ortamını ve kolaylıkları sağlayacak adımları atmaya devam edeceklerini belirterek, "Sudan'ın kalkınmasına ve altyapısını geliştirmesine yönelik desteğimizi artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.