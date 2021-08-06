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    • 06.08.2021 11:35
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    • 06.08.2021 16:27
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul son dakika için sıcak hava uyarısı! İstanbul Valiliği de dolu uyarısı yaptı

    Türkiye genelinde Temmuz ayı ile birlikte artan hava sıcaklıkları Ağustos ayında da devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yayınlanan verilere göre, İstanbul'da 15.00-18.00 saatleri arasında hissedilen hava sıcaklığı 44 derece olacak. Öte yandan Meteoroloji, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda, "Yağışla birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İstanbul Valiliği de yarından itibaren meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısında bulundu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden İstanbul için sıcak hava uyarısı!

    Sıcak havalar Ağustos ayının gelmesi ile yurt genelinde etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bunaltan sıcaklar özellikle hafta balından beri etkisini sürdürüyor.



    NEFES ALMAK BİLE ZORLAŞACAK
    İstanbul'da da art arda 39 dereceyi gören sıcaklıklar görüldü. Bugün de benzer bir tablo oluşacak. Özellikle saat 15.00 ile 18.00 arası değim yerindeyse nefes almak bile zorlaşacak.

    İSTANBULLULAR DİKKAT: 44 DERECE HİSSEDİLECEK
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre, İstanbul'da bugün hava sıcaklığı saat 12.00'ye kadar 37 dereceyi görecek. Sıcaklık 12.00'den sonra düşecek ancak nem kademeli olarak artacak. 15.00 ila 18.00 saatleri arasında sıcaklık 34 dereceye düşecek ancak hissedilen sıcaklık 44 derece olacak.

        SAAT 18.00'E KADAR SÜRECEK
        MGM'nin sitesinde yayınlanan verilere göre; 15.00'te hissedilmeye başlanacak 44 derece sıcaklık saat 18.00'e kadar sürecek. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve hamileler başta olmak üzere bu saatler arasında dışarı çıkılmamasının faydalı olacağı belirtiliyor.


        NEM ORANI YÜZDE 64
        Gün boyu nem oranı İstanbul standartlarında devam edecek. Nem MGM'de yer alan verilere göre yüzde 64 olacak.



        GECE NEM PATLAMASI OLACAK
        İstanbul'da 18.00'den itibaren sıcaklık düşecek. Ancak bu kez de nem patlaması nedeniyle nefes bile almak çok güç hale gelecek. Birçok ilçede yüzde 85'i aşacak olan nem oranı bazı ilçelerde yüzde 90'ı da aşacak.


        MARMARA'NIN DOĞUSU VE BATI KARADENİZ KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
        Meteoroloji, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illeri ile İstanbul'un doğusu ve Bursa'nın doğusu) ile Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi

        YARIN SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
        Valilik uyarısında şu ifadelere yer verildi:

        "İstanbul'da Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; yarın (7 Ağustos) yerel kuvvetli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

        Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul'un doğusunda (Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli çevreleri) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

        Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        Meteo Uyarı Kodu: Sarı

        Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."


        Bir haftayı geçkin süredir farklı ilçelerde çıkan orman yangınları ile mücadele eden Antalya'da Cumartesi günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Yağmurun aynı gün kenti terk etmesi tahmin ediliyor.



        6 AĞUSTOS HAVA NASIL OLACAK?
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneybatı Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.


        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi, gece saatlerinden sonra ise doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 35°C
        Parçalı bulutlu

        EDİRNE °C, 34°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 40°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde rüzgarın öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat)esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 37°C
        Parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

            AKDENİZ
            Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de öğleden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

            ADANA °C, 37°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BURDUR °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            HATAY °C, 34°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 37°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 37°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KAYSERİ °C, 35°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 36°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 35°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 40°C
            Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 31°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 38°C
            Parçalı bulutlu

            RİZE °C, 31°C
            Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 32°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 30°C
            Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ELAZIĞ °C, 37°C
            Parçalı bulutlu

            ERZURUM °C, 32°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS °C, 32°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 27°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 40°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DİYARBAKIR °C, 41°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 38°C
            Parçalı bulutlu

            KİLİS °C, 39°C
            Parçalı bulutlu

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul son dakika için sıcak hava uyarısı! İstanbul Valiliği de dolu uyarısı yaptı
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