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    • 05.08.2021 16:51
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    Son dakika: Aydos Ormanı'da yangın paniği! Yine sabotaj şüphesi

    Son dakika haberi... Aydos Ormanı'nın Kartal'da kalan bölümünde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangına şahit olan bir vatandaş, sabotaj şüphesine dikkat çekti.

    Aydos Ormanı’da yangın paniği!
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    Aydos Ormanı'nın Kartal'da kalan bölümünde saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


    Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Polis helikopteri ise ormanlık alanda devriye gezdi.

    "İKİ KİŞİLERDİ, YUKARI DOĞRU KAÇTILAR"
    Yangını gören Şener Yetişkin, "Balkonda oturup çay içiyorduk. Alevleri görünce arkadaşımı aradım. Uzakta oturuyorum ben de. İki kişilerdi. Birisinde beyaz tişört ve siyah pantolon vardı. Ötekini çözemedim. Yukarı doğru kaçtılar. Bir daha da göremedim onları." dedi.



    DÜN DE BEYKOZ YANMIŞTI
    Dün Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Yangının ormanda bulunan 3 kişi tarafından kasıtlı olarak çıkartıldığı, şahısların ormandan kaçtığı iddia edilmişti.



        Öte yandan ormanda bulunan 3 kişinin yangını kasıtlı olarak çıkarttığı, yangının çıkmasının ardından ormandan kaçtıkları iddia edildi.

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        Haberler Güncel Son dakika: Aydos Ormanı'da yangın paniği! Yine sabotaj şüphesi
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