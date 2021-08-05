Son dakika: Aydos Ormanı'da yangın paniği! Yine sabotaj şüphesi

"İKİ KİŞİLERDİ, YUKARI DOĞRU KAÇTILAR"

Yangını gören Şener Yetişkin, "Balkonda oturup çay içiyorduk. Alevleri görünce arkadaşımı aradım. Uzakta oturuyorum ben de. İki kişilerdi. Birisinde beyaz tişört ve siyah pantolon vardı. Ötekini çözemedim. Yukarı doğru kaçtılar. Bir daha da göremedim onları." dedi.