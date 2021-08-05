Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında? Yeni Milli Eğitim Bakanı kim? Prof. Dr. Mahmut Özer nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler!

Mahmut Özer kimdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Prof. Dr. Mahmut Özer getirildi. Bu gelişmeler sonrası Mahmut Özer'in hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer nereli, kaç yaşında? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
MAHMUT ÖZER KİMDİR?
5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır.
Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır.
1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.