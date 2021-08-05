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    Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında? Yeni Milli Eğitim Bakanı kim? Prof. Dr. Mahmut Özer nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler!

    Mahmut Özer kimdir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ziya Selçuk yerine Milli Eğitim Bakanlığına Mahmut Özer atandı. Bu gelişmelerin ardından Prof.Dr. Mahmut Özer'in hayatı hakkında bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Aynı zamanda, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy atandı. Peki, yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer nereli, kaç yaşında? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.Mahmut Özer kimdir?

    Mahmut Özer kimdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına, Prof. Dr. Mahmut Özer getirildi. Bu gelişmeler sonrası Mahmut Özer'in hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer nereli, kaç yaşında? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    MAHMUT ÖZER KİMDİR?

    5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır.

    Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır.

    1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

        28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yapmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürüten Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır. Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır. Özer 6 Ağustos 2021 itibari ile Milli Eğitim Bakanı olarak atandı.



        3 YENİ BAKAN YARDIMCISI ATANDI

        Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına ise Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy atandı.
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        Haberler Güncel Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında? Yeni Milli Eğitim Bakanı kim? Prof. Dr. Mahmut Özer nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler!
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