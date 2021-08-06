İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı







Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 25 şehirde oldukları belirlenen Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlıklarında görevli 13 muvazzaf, 22 ihraç, 3 emekli, bir istifayla TSK'dan ayrılan, örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için giriş sınavlarında kullanılan kodlama bilgisine sahip 36 kapatılan askeri okul öğrencisi ve itirafçı beyanlarına göre FETÖ mahrem yapılanmasında sözde "mahrem imam" oldukları tespit edilen 7 sivil toplam 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.