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    İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

    Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto üyelerine yönelik ‘ankesörlü telefon soruşturması’ kapsamında 82 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Emniyet güçlerince İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 46'sı yakalandı.

    AJANSLAR
    İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden 46'sı, 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.


    25 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık aranan ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi başka deliller elde edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.



    Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 25 şehirde oldukları belirlenen Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlıklarında görevli 13 muvazzaf, 22 ihraç, 3 emekli, bir istifayla TSK'dan ayrılan, örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için giriş sınavlarında kullanılan kodlama bilgisine sahip 36 kapatılan askeri okul öğrencisi ve itirafçı beyanlarına göre FETÖ mahrem yapılanmasında sözde "mahrem imam" oldukları tespit edilen 7 sivil toplam 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


        46'SI YAKALANADI
        Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet güçlerince İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 46'sı yakalandı.


        8'İ YURT DIŞINDA
        Şüphelilerden 8'inin yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 28 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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