Tayland usulü kırmızı körili ördek tarifi! Masterchef Tayland usulü kırmızı körili ördek nasıl yapılır? İşte malzemeler…

Tayland usulü kırmızı körili ördek tarifi! Masterchef Tayland usulü kırmızı körili ördek nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve heyecanla izlenen yarışmada final turunda yapılan yemeklerden biri de Tayland usulü kırmızı körili ördek oldu ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. İşte yapmak isteyenler için bilgiler...
MASTERCHEF TAYLAND USULÜ KIRMIZI KÖRİLİ ÖRDEK TARİFİ
Malzemeler:
600 gram kuşbaşı ördek göğsü
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Sosu için:
1 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı soğuk süt
½ su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı köri
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Servisi için:
¼ demet maydanoz