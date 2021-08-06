Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.08.2021 09:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.08.2021 09:08
    ABONE OL

    Tayland usulü kırmızı körili ördek tarifi! Masterchef Tayland usulü kırmızı körili ördek nasıl yapılır? İşte malzemeler…

    Masterchef izleyicileri tarafından Tayland usulü kırmızı körili ördek tarifi sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. TV8’in fenomen yarışması yakından takip ediliyor ve yapılan değişik lezzetleri denemek isteyen izleyiciler merakla malzemeleri ve yapılışlarını araştırmaya başlıyor. En çok dikkat çekenlerden biri de Tayland usulü kırmızı körili ördek tarifi oldu. Peki Masterchef Tayland usulü kırmızı körili ördek nasıl yapılır? İşte malzemeler…

    takvim.com.tr
    Tayland usulü kırmızı körili ördek tarifi!

    Tayland usulü kırmızı körili ördek tarifi! Masterchef Tayland usulü kırmızı körili ördek nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve heyecanla izlenen yarışmada final turunda yapılan yemeklerden biri de Tayland usulü kırmızı körili ördek oldu ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. İşte yapmak isteyenler için bilgiler...

    MASTERCHEF TAYLAND USULÜ KIRMIZI KÖRİLİ ÖRDEK TARİFİ

    Malzemeler:

    600 gram kuşbaşı ördek göğsü

    2 yemek kaşığı sıvı yağ

    Sosu için:

    1 yemek kaşığı un

    2 yemek kaşığı tereyağı

    2 su bardağı soğuk süt

    ½ su bardağı sıcak su

    1 tatlı kaşığı köri

    1 çay kaşığı karabiber

    1 çay kaşığı tuz

    Servisi için:

    ¼ demet maydanoz

        Yapılışı:

        2 yemek kaşığı sıvı yağı bir tavada kızdırın. Kuşbaşı doğranmış 600 gram ördek göğsünü aktarın.

        Renk alıp, suyunu çekene kadar orta ateşte kavurun.

        Köri sosu hazırlamak için; ayrı bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağını sos tenceresinde eritin.

        1 yemek kaşığı unu da üzerine ekleyin ve kokusu çıkıp, renk alana kadar karıştırarak kavurun.

        Kavrulan una 2 su bardağı soğuk sütü ekleyin ve unun topaklanmaması için bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırın.

        Yarım su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı köri, 1 çay kaşığı tuz ve karabiberi katın.

        Sosu, kısık ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak 4- 5 dakika pişirin.

        Hazırladığınız sosu, kavrulan ördeklere ekleyin ve harmanladıktan sonra pişirme işlemini 5 dakika kadar sürdürün.

        İncecik kıyılmış bir avuç maydanozu köri soslu ördeğe ilave ettikten sonra bekletmeden sıcak olarak servis edin.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Her vatandaş için 3 fidan!
        Haberler Güncel Tayland usulü kırmızı körili ördek tarifi! Masterchef Tayland usulü kırmızı körili ördek nasıl yapılır? İşte malzemeler…
            SON DAKİKA