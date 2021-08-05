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    • 05.08.2021 07:56
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    Termik santral yangın söndürüldü mü? Termik santral yanarsa ne olur, patlar mı?

    Termik santral yangın söndürüldü mü? Termik santral yanarsa ne olur? Milas Ören yakınlarında bulunan Kemerköy Termik Santrali’ni saran alevlerin ardından termik santral yangını ülke gündemine oturdu. Ören beldesine girişler yasaklandı. İtfaiye ekiplerinin termik santralde inceleme yaptığını açıklayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Ana ünitelerde ciddi hasar yok" dedi. Akla gelen ilk soru ise termik santral yanarsa ne olur? oldu. Peki; termik santral yangın söndürüldü mü?

    takvim.com.tr
    Termik santral yangın söndürüldü mü? Termik santral yanarsa ne olur, patlar mı?

    Termik santral yanarsa ne olur? Termik santral patlar mı? Termik santral yangın söndürüldü mü? Türkiye gündemine oturan Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın yakından takip ediliyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, santralin kontrollü şekilde devre dışı bırakıldığı bilgisini paylaştı. Alınan son bilgilere göre de santralde alevler etkisini yitirdi. Peki, termik santral yanarsa ne olur?

    TERMİK SANTRAL YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

    İletişim Başkanı Altun, Milas'taki yangının termik santrale sıçraması üzerine, "Santral kontrollü şekilde devre dışı bırakılmış ve personelin geçici tahliyesi prosedürü ivedilikle gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.

    İletişim Başkanı Altun, Milas'ta devam eden yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Milas'ta devam eden orman yangınında, 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü sabahından itibaren karadan ve havadan yapılan yoğun müdaleleler sayesinde yangının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması engellenmiş; yoğun hava müdahalesi, kara tahkimatı ve diğer genel tedbirlerle saat 15.00'e kadar tüm bölgede yangınla ilgili kontrol sağlanmıştır" dedi.

    "SANTRAL, KONTOLLÜ ŞEKİLDE DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞTIR"

    Altun, yangının rüzgarın etkisiyle yön değiştirdiğini aktararak, "Ancak; saat 15.00'ten itibaren rüzgarın hızını 60 km'ye ulaşması sebebiyle yangın tekrar başlamış, yangının bu fazı da yine havadan ve karadan müdahalelerle engellenmiştir. Ancak; akşamüstü hava karardıktan sonra rüzgarın şiddetini daha da arttırması ve yön değiştirmesi sebebiyle artan yangın, santralin bazı bölgelerine sıçramıştır. Hadisenin bu noktaya gelebileceği konunun uzmanları tarafından daha önceden öngörüldüğü için santral kontrollü şekilde devre dışı bırakılmış ve personelin geçici tahliyesi prosedürü ivedilikle gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

    Altun, açıklamanın devamında ise şunları kaydetti:

    "Yangının santrali tehdit ettiği ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu hassasiyetle takip etmektedir. Yine ilk andan itibaren bölgede bulunan ilgili üç bakanımız da tesisin yöneticileri ile birlikte yaşanan gelişmeler üzerine tahliyeye karar vermiş ve tahliyenin tamamlanmasının ardından santralden ayrılmışlardır. Tahliyenin ardından itfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tesbiti için santral sahasında ilk incelemeler yapılmış ve santraldaki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır. Halen, acil müdahale ekipleri tarafından santral sahasında inceleme ve soğutma işmlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Soğutma işlemleri, sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir. Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır."

        TERMİK SANTRAL YANARSA NE OLUR?

        Termik santraller üretimde çeşitli yakıt tipleri kullanırlar. Bu yakıt tipleri santral yakınında ne kadar fazla ise olası patlama da o kadar yüksek olur.

        Bu nedenle olası yangın riskine karşı termik santraldeki yakıtlar bölgeden uzaklaştırılır ve patlama benzeri durumun önüne geçilmiş olur. Yine de yangın termik santrale ulaşırsa kullanılmaz hale gelebilir ve eğer bölgede aktif elektrik ya da ısı üretimi sağlıyorsa bu alanlarda kesintiler yaşanabilir.

        TERMİK SANTRAL NEDİR?

        Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılırak geri suya dönüştürülür. Termik santralların tasarımları arasındaki en büyük farklılık kullandıkları yakıt tiplerine göredir.

        Bu tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da geçer.

        Bazı termik santrallar elektrik üretmenin yanı sıra endüstriyel ve ısıtma amaçlı ısı üretimi, deniz suyunun tuzdan arındırılması gibi amaçlarla da kullanılır.

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