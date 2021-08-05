Esra Hankulu kim? Ümitcan Uygun gözaltına mı alındı? Esra Hankulu'nun ölüm sebebi ne?

Ümitcan Uygun gözaltına mı alındı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Aleyna Çakır cinayetiyle gündeme gelen Ümitcan Uygun hakkında bir gelişme daha yaşandı. Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile birlikte geçiren Esra Hankulu isimli genç kız sabah yatağında ölü olarak bulundu. Bu gelişmeler sonrası incelenen kamera kayıtlarıyla Uygun'un genç kızın evinden çıktığı doğrulandı. Peki, Peki, Ümitcan Uygun gözaltına mı alındı? Esra Hankulu kim? Esra Hankulu'nun ölüm sebebi nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
ÜMİTCAN UYGUN GÖZALTINA MI ALINDI? ESRA HANKULU KİM?
Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.
ESRA HANKULU ÖLÜM SEBEBİ NE?
Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.