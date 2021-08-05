Esra Hankulu kim? Ümitcan Uygun gözaltına mı alındı? Esra Hankulu'nun ölüm sebebi ne?

Ümitcan Uygun gözaltına mı alındı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Aleyna Çakır cinayetiyle gündeme gelen Ümitcan Uygun hakkında bir gelişme daha yaşandı. Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile birlikte geçiren Esra Hankulu isimli genç kız sabah yatağında ölü olarak bulundu. Bu gelişmeler sonrası incelenen kamera kayıtlarıyla Uygun'un genç kızın evinden çıktığı doğrulandı. Peki, Peki, Ümitcan Uygun gözaltına mı alındı? Esra Hankulu kim? Esra Hankulu'nun ölüm sebebi nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!