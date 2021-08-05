Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.08.2021 11:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2021 11:21
    ABONE OL

    Esra Hankulu kim? Ümitcan Uygun gözaltına mı alındı? Esra Hankulu'nun ölüm sebebi ne?

    Ümitcan Uygun gözaltına mı alındı? Aleyna Çakır cinayetiyle gündemde gelen Ümitcan Uygun hakkında yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile geçiren 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kız, sabah yatağında ölü olarak bulundu. İncelenen kameralar sonrasında Uygun'un ölen genç kızla geceyi geçirdiği doğrulandı. Peki, Ümitcan Uygun gözaltına mı alındı? Esra Hankulu kim? Esra Hankulu'nun ölüm sebebi nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Ümitcan Uygun gözaltına mı alındı? Esra Hankulu kim?

    Ümitcan Uygun gözaltına mı alındı? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Aleyna Çakır cinayetiyle gündeme gelen Ümitcan Uygun hakkında bir gelişme daha yaşandı. Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile birlikte geçiren Esra Hankulu isimli genç kız sabah yatağında ölü olarak bulundu. Bu gelişmeler sonrası incelenen kamera kayıtlarıyla Uygun'un genç kızın evinden çıktığı doğrulandı. Peki, Peki, Ümitcan Uygun gözaltına mı alındı? Esra Hankulu kim? Esra Hankulu'nun ölüm sebebi nedir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    ÜMİTCAN UYGUN GÖZALTINA MI ALINDI? ESRA HANKULU KİM?

    Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

    ESRA HANKULU ÖLÜM SEBEBİ NE?

    Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

        KAMERALARDAN ÜMİTCAN ÇIKTI

        SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Anlara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        DARP YA DA YARALANMA İZİ GÖRÜLMEDİ

        Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

        ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GÖZALTINDA

        Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

        ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

        Aleyna Çakır adı ile bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu. Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı. Geçtiğimiz Ocak ayında Uygun'un, arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından Uygun tutuklanmış, hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Ümitcan Uygun 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ’HelpTurkey’e soruşturma
        Haberler Güncel Esra Hankulu kim? Ümitcan Uygun gözaltına mı alındı? Esra Hankulu'nun ölüm sebebi ne?