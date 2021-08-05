A Haber ekibi alev kapanının ortasında kaldı! Kızılay aracıyla son anda yangından kurtuldular! İşte panik anları

Muğla'daki orman yangını şiddetli rüzgar ile hızlanarak Milas'taki termik santrale kadar ulaştı. Gece yarısı bölgede alarmlar çaldı, TSK'nın amfibik botu ile tüm bölge tahliye edildi. Karadan da büyük bir telaşla kaçma çabası vardı. A Haber ekibi olan biteni tüm Türkiye'ye göstermek için termik santral bölgesindeydi. Alevlerin termik santrali sarıp, yolu ulaşıma kapattığı dakikaya kadar bölgeden yayın yapan ekip, alevlerin arasında kalma tehlikesi yaşadı. Ulaştırma aracına ulaşması mümkün olmayan A Haber ekibini Kızılay ekibi son anda kurtardı.

ALEVLER TERMİK SANTRALİ SARDI

Milas'ta akşam saatlerinde çok şiddetli rüzgar oluştu. Kontrol altına alınan yangın bir daha büyüyerek termik santrale doğru ilerlemeye başladı. TSK'nın amfibik gemisi bölgedekileri hızla tahliye ederken, karadan da motorlar ve otomobillerle kaçış başladı. Vatandaşların tamamına yakını tahliye edilmişken korkulan oldu, alevler termik santral tesisine sıçradı.