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    • 05.08.2021 17:53
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    Kısıtlamalar geri gelecek mi? Eylül ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu...

    Temmuz ayının son günlerinden itibaren vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle birlikte kısıtlamaların tekrar getirilip getirilmeyeceği gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaş kısıtlamalar hakkında alınacak karar için Eylül ayına odaklandı. Dün Türkiye'de son 24 saatte yapılan 262 bin 48 testte 26 bin 822 vaka tespit edildi. 122 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 96 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Peki, kısıtlamalar geri gelecek mi? Eylül ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlama geri gelecek mi? İşte yaşanan son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de

    Eylül ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Koronavirüs vaka sayısı 27 bine yaklaştı. Vakaların artması ve Ağustos ayının gelmesinin hemen ardından yeni kısıtlama kararları alınıp alınmayacağı gündemde yerini yavaş yavaş almaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 262 bin 48 testte 26 bin 822 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 122 kişi hayatını kaybetti. Peki, Kısıtlamalar geri gelecek mi? Eylül ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasak olacak mı? İşte son gelişmeler

    EYLÜL AYINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

    Eylül ayında yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yapıldığında detaylar belli olacak.

    İşte koronavirüs vaka sayısı ve yaşanan son gelişmeler;

    KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

    Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen tüm soruları yanıtladı. Milyonların merak ettiği koronavirüs yasaklarına dair Koca şu ifadeleri kullandı:

    "Bunlar aşı programını en önemli risk faktörleridir. Salgını aşı ile durdurmaya çalıuşırlen artan vaka sayısını unutmak istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla olan hayata dönmektir.

    Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez."

        KORONAVİRÜS SALGININDA GÜNLÜK VAKA SAYISI 26 BİN 822 OLDU

        Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 262 bin 48 testte 26 bin 822 vaka tespit edildi. 122 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 96 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

        Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 262 bin 48 testte 26 bin 822 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 122 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 96 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

        En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 66,54, 2'nci doz ortalaması yüzde 48,84 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 41 milyon 303 bin 572, 2'nci dozda 27 milyon 831 bin 610 ve 3'üncü dozda 5 milyon 194 bin 192 olmak üzere toplam 74 milyon 329 bin 374 aşı uygulandı.

        En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Siirt, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

            "VAKA SAYILARI SINIRIN ÇOK ÜZERİNDE"

            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun" dedi.
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