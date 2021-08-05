Kısıtlamalar geri gelecek mi? Eylül ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 262 bin 48 testte 26 bin 822 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 122 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 96 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 66,54, 2'nci doz ortalaması yüzde 48,84 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 41 milyon 303 bin 572, 2'nci dozda 27 milyon 831 bin 610 ve 3'üncü dozda 5 milyon 194 bin 192 olmak üzere toplam 74 milyon 329 bin 374 aşı uygulandı.