Koronavirüs vaka sayısı 27 bine yaklaştı. Vakaların artması ve Ağustos ayının gelmesinin hemen ardından yeni kısıtlama kararları alınıp alınmayacağı gündemde yerini yavaş yavaş almaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 262 bin 48 testte 26 bin 822 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 122 kişi hayatını kaybetti. Peki, Kısıtlamalar geri gelecek mi? Eylül ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasak olacak mı? İşte son gelişmeler
EYLÜL AYINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Eylül ayında yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yapıldığında detaylar belli olacak.
İşte koronavirüs vaka sayısı ve yaşanan son gelişmeler;
KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?
Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen tüm soruları yanıtladı. Milyonların merak ettiği koronavirüs yasaklarına dair Koca şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar aşı programını en önemli risk faktörleridir. Salgını aşı ile durdurmaya çalıuşırlen artan vaka sayısını unutmak istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla olan hayata dönmektir.
Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez."