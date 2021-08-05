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    • Güncel
    • 05.08.2021 14:02
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    • 05.08.2021 14:16
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! Siirt yine ilk sırada

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını açıkladı. Buna göre Siirt geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine en çok vaka görülen il oldu. Bakan Koca mesajında "Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor." diyerek aşının önemine bir kez daha dikkat çekti.

    O ilimiz yine ilk sırada
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    Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu. Siirt geçtiğimiz hafta olduğu gibi en çok vaka görülen il oldu.

    Fahrettin Koca, şunları yazdı:

    "AŞI OLMA ORANI YÜKSEK İLLERİMİZ ÇOK DAHA AZ ETKİLENİYOR"
    "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun.

    SON DAKİKA: SİİRT, DİYARBAKIR, BİNGÖL, BATMAN İLK SIRADA
    Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! Siirt yine ilk sırada
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