SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! Siirt yine ilk sırada

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu. Siirt geçtiğimiz hafta olduğu gibi en çok vaka görülen il oldu.