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    • Güncel
    • 05.08.2021 14:10
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    • 05.08.2021 14:10
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    5 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    5 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. Peki, 5 Ağustos 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    5 Ağustos Borsa İstanbul’da en fazla kazandıran hisse sene

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Erbosan 151,80 139,90 8,51
    Koza Altın 111,40 106,00 5,09
    Koza Madencilik 14,37 13,84 3,83
    İpek Doğal Enerji 12,29 11,87 3,54
    Tüpraş 97,65 94,55 3,28
    Global Yat. Holding 2,26 2,22 1,80
    Ford Otosan 177,10 174,20 1,66
    Odaş Elektrik 1,37 1,35 1,48
    RTA Laboratuvarları 21,62 21,32 1,41
    Aselsan 16,07 15,88 1,20
    Kordsa Teknik Tekstil 24,18 23,90 1,17
    Alarko Holding 9,75 9,65 1,04
    Pegasus 68,20 67,55 0,96
    Brisa 24,08 23,88 0,84
    Netaş Telekom. 20,18 20,04 0,70
    Sasa Polyester 29,30 29,10 0,69
    İş Fin.Kir. 3,12 3,10 0,65
    Türk Hava Yolları 12,71 12,63 0,63
    Selçuk Ecza Deposu 8,67 8,62 0,58
    Alkim Kimya 15,64 15,56 0,51

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    İhlas Holding 0,58 0,59 -1,69
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,22 7,33 -1,50
    Ege Gübre 177,00 179,60 -1,45
    Vestel 29,10 29,52 -1,42
    Tofaş Oto. Fab. 37,48 38,02 -1,42
    Enerjisa Enerji 10,47 10,61 -1,32
    İş Bankası (C) 5,29 5,36 -1,31
    Parsan 28,20 28,52 -1,12
    Esenboğa Elektrik 31,18 31,52 -1,08
    Eczacıbaşı Yatırım 40,16 40,58 -1,03
    Coca Cola İçecek 87,10 88,00 -1,02
    Borusan Yat. Paz. 302,70 305,80 -1,01
    Karsan Otomotiv 3,95 3,99 -1,00
    Hektaş 8,17 8,25 -0,97
    Şekerbank 1,05 1,06 -0,94
    Türk Traktör 179,40 181,10 -0,94
    Akbank 5,37 5,42 -0,92
    Kardemir (D) 7,78 7,85 -0,89
    Yapı ve Kredi Bank. 2,43 2,45 -0,82
    T.S.K.B. 1,30 1,31 -0,76

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    Haberler Güncel 5 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?
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