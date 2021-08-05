5 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|151,80
|139,90
|8,51
|Koza Altın
|111,40
|106,00
|5,09
|Koza Madencilik
|14,37
|13,84
|3,83
|İpek Doğal Enerji
|12,29
|11,87
|3,54
|Tüpraş
|97,65
|94,55
|3,28
|Global Yat. Holding
|2,26
|2,22
|1,80
|Ford Otosan
|177,10
|174,20
|1,66
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,35
|1,48
|RTA Laboratuvarları
|21,62
|21,32
|1,41
|Aselsan
|16,07
|15,88
|1,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,18
|23,90
|1,17
|Alarko Holding
|9,75
|9,65
|1,04
|Pegasus
|68,20
|67,55
|0,96
|Brisa
|24,08
|23,88
|0,84
|Netaş Telekom.
|20,18
|20,04
|0,70
|Sasa Polyester
|29,30
|29,10
|0,69
|İş Fin.Kir.
|3,12
|3,10
|0,65
|Türk Hava Yolları
|12,71
|12,63
|0,63
|Selçuk Ecza Deposu
|8,67
|8,62
|0,58
|Alkim Kimya
|15,64
|15,56
|0,51
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,58
|0,59
|-1,69
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,22
|7,33
|-1,50
|Ege Gübre
|177,00
|179,60
|-1,45
|Vestel
|29,10
|29,52
|-1,42
|Tofaş Oto. Fab.
|37,48
|38,02
|-1,42
|Enerjisa Enerji
|10,47
|10,61
|-1,32
|İş Bankası (C)
|5,29
|5,36
|-1,31
|Parsan
|28,20
|28,52
|-1,12
|Esenboğa Elektrik
|31,18
|31,52
|-1,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,16
|40,58
|-1,03
|Coca Cola İçecek
|87,10
|88,00
|-1,02
|Borusan Yat. Paz.
|302,70
|305,80
|-1,01
|Karsan Otomotiv
|3,95
|3,99
|-1,00
|Hektaş
|8,17
|8,25
|-0,97
|Şekerbank
|1,05
|1,06
|-0,94
|Türk Traktör
|179,40
|181,10
|-0,94
|Akbank
|5,37
|5,42
|-0,92
|Kardemir (D)
|7,78
|7,85
|-0,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|2,45
|-0,82
|T.S.K.B.
|1,30
|1,31
|-0,76