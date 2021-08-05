KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav giriş belgesi nasıl alınır 2021? KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? Soruus gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı (ÖABT) sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından sınav tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Adaylar, sınav giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edebilecek. Kamuda öğretmen olarak çalışmak isteyen adaylar ÖABT sınavına girer. Her öğretmen adayı bu sınavda kendi alanından sorumlu tutulur. Öğretmen adaylarının ÖABT dışında GY-GK ve Eğitim Bilimleri sınavlarına da girmesi gerekir. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte konu hakkında detaylar!
KPSS ÖABT 2021 NE ZAMAN?
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) sınavı 7 Ağustos 2021 tarihinde, saat 10.15'te yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) sınavı, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.
Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos'ta uygulanacak.
KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2021-ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.