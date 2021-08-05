KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav giriş belgesi nasıl alınır 2021? KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak? Soruus gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı (ÖABT) sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından sınav tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Adaylar, sınav giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edebilecek. Kamuda öğretmen olarak çalışmak isteyen adaylar ÖABT sınavına girer. Her öğretmen adayı bu sınavda kendi alanından sorumlu tutulur. Öğretmen adaylarının ÖABT dışında GY-GK ve Eğitim Bilimleri sınavlarına da girmesi gerekir. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte konu hakkında detaylar!