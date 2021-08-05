Bayraktar TB2 1835 saat uçtu, 103 yangını ilk anda tespit etti

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Yangınla mücadele çalışmalarında görev alan Bayraktar TB2 insansız hava araçları (İHA) 1835 saat uçuş gerçekleştirdi, 103 yangını ilk anda tespit etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar TB2 İHA'ların orman yangınlarıyla mücadeledeki rolüne ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, Orman Genel Müdürlüğünün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'lar 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve 103 yangını ilk anda tespit etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 İHA'lar da 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. Bayraktar TB2'lerin söz konusu dönemleri kapsayan toplam uçuş süresi 1835 saati buldu.

Demir, paylaşımında "İHA'larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla." ifadelerini kullandı.