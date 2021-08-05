Ağustos ayı gelip çattı ve ülkemizde sıcak hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Yaz sıcaklarından bunalan pek çok kişi havaların ne zaman soğuyacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar ise anbean takip ediliyor. Peki, sıcaklar ne zaman bitecek? Yağmur ne zaman yağacak? Meteoroloji Ağustos ayı hava durumu tahminleri nasıl? İşte hava durumu...
SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporuna göre, bu hafta sonu ülkemizin Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.
İşte aylık tahmin raporu ve hava sıcaklıkları tablosu;
(MGM 5 günlük hava durumu tahmini)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre aşırı sıcaklar, bir süre daha yurt genelinde etkisini sürdürecek. Sıcaklık haritası da paylaşılırken, bugün Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 40, Akdeniz'de 41, Ege'de ise 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor.