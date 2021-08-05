Ağustos ayı gelip çattı ve ülkemizde sıcak hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Yaz sıcaklarından bunalan pek çok kişi havaların ne zaman soğuyacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar ise anbean takip ediliyor. Peki, sıcaklar ne zaman bitecek? Yağmur ne zaman yağacak? Meteoroloji Ağustos ayı hava durumu tahminleri nasıl? İşte hava durumu...

SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporuna göre, bu hafta sonu ülkemizin Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

İşte aylık tahmin raporu ve hava sıcaklıkları tablosu;